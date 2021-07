58 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 3 nel messinese

Situazione Covid-19 al 5 luglio 2021.

Sono 58 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 102) a fronte di 2.579 tamponi (ieri 3.585), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 2,24%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 15, in aumento (127) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -112 casi.

43 sono i guariti, in diminuzione (-169) rispetto ai 212 di ieri, mentre si registrano 0 decessi, a differenza delle 2 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 17 (ieri erano 15); i ricoverati con sintomi sono 140 (ieri 143), mentre sono 3.421 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 3.405.

Il totale dei positivi si attesta a 3.578 casi, i guariti attualmente sono 222.683, mentre 5.981 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 3.578 15 -112 127 -113,39% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 222.683 43 212 -169 -79,72% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 5.981 0 2 -2 -100,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 232.242 58 102 -44 -43,14% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 17 15 2 13,33% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 2.579 3.585 -1.006 -28,06% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 2,24%. Media mensile positivi 166,43.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

54.064.937

Persone vaccinate

20.998.876

38,88 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 232.242

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 70.098 (3)

Catania: 60.483 (13)

Messina: 26.747 (3)

Siracusa: 16.720 (2)

Trapani: 14.192 (4)

Ragusa: 13.158 (11)

Agrigento: 12.232 (0)

Caltanissetta: 12.040 (22)

Enna: 6.572 (0)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.263.797

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 842.426 (8.409) (51)

Veneto: 425.699 (4.606) (45)

Campania: 424.834 (7.552) (68)

Emilia-Romagna: 387.106 (2.489) (58)

Piemonte: 363.059 (748) (15)

Lazio: 346.352 (2.780) (83)

Puglia: 253.511 (2.607) (15)

Toscana: 244.525 (1.509) (41)

Sicilia: 232.242 (3.578) (58)

Friuli Venezia Giulia: 106.998 (185) (2)

Marche: 103.791 (1.263) (4)

Liguria: 103.484 (119) (8)

Abruzzo: 74.956 (875) (7)

P.A. Bolzano: 73.331 (113) (1)

Calabria: 69.093 (2.881) (11)

Sardegna: 57.309 (2.314) (9)

Umbria: 56.884 (674) (3)

P.A. Trento: 45.791 (53) (0)

Basilicata: 26.986 (684) (1)

Molise: 13.724 (60) (0)

Valle d’Aosta:¬†11.696¬†(32)¬†(0)