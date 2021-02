578 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 632,8

Situazione Covid-19 al 26 febbraio 2021.

Sono 578 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 613) a fronte di 8.325 tamponi (ieri 9.022), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 6,94%. Media mensile positivi 632,8.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -429, in aumento (235) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -664 casi.

986 sono i guariti, in diminuzione (-276) rispetto ai 1.262 di ieri, mentre si registrano 21 decessi, a differenza delle 15 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 132 (ieri erano 131); i ricoverati con sintomi sono 776 (ieri 799), mentre sono 25.689 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 26.096.

Il totale dei positivi si attesta a 26.597 casi, i guariti attualmente sono 120.894, mentre 4.096 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 26.597 -429 -664 235 -35,39% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 120.894 986 1.262 -276 -21,87% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 4.096 21 15 6 40,00% [▼] TOTALE CASI: 151.587 578 613 -35 -5,71% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 132 131 1 0,76% [▼] TAMPONI ESEGUITI 8.325 9.022 -697 -7,73% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 6,94%. Media mensile positivi 632,8.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 43.383 (265)

Catania: 41.545 (123)

Messina: 19.783 (66)

Trapani: 10.607 (17)

Siracusa: 10.542 (40)

Ragusa: 8.339 (14)

Caltanissetta: 6.904 (17)

Agrigento: 6.083 (16)

Enna: 4.401 (20)

IN ITALIA Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 595.361 (61.267) (4.557)

Veneto: 331.451 (23.439) (1.174)

Campania: 262.843 (73.701) (2.519)

Emilia-Romagna: 255.479 (39.222) (2.575)

Piemonte: 245.044 (15.123) (1.526)

Lazio: 231.540 (35.433) (1.539)

Toscana: 154.041 (16.883) (1.254)

Sicilia: 151.587 (26.597) (578)

Puglia: 144.874 (32.039) (1.104)

Liguria: 77.379 (5.183) (351)

Friuli Venezia Giulia: 76.003 (9.875) (468)

Marche: 66.471 (9.744) (686)

Abruzzo: 53.545 (12.731) (594)

P.A. Bolzano: 53.207 (6.775) (350)

Umbria: 44.241 (8.328) (331)

Sardegna: 41.027 (12.817) (70)

Calabria: 37.533 (6.239) (241)

P.A. Trento: 33.388 (3.521) (351)

Basilicata: 15.414 (3.860) (87)

Molise: 10.484 (1.746) (131)

Valle d’Aosta: 8.011 (141) (13)