573 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 952,33

Situazione Covid-19 al 14 maggio 2021.

Sono 573 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 603) a fronte di 7.568 tamponi (ieri 7.854), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 7,57%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.156, in diminuzione (-286) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -870 casi.

1.712 sono i guariti, in aumento (258) rispetto ai 1.454 di ieri, mentre si registrano 17 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 120 (ieri erano 124); i ricoverati con sintomi sono 841 (ieri 883), mentre sono 17.048 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 18.158.

Il totale dei positivi si attesta a 18.009 casi, i guariti attualmente sono 195.434, mentre 5.650 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 18.009 -1.156 -870 -286 32,87% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 195.434 1.712 1.454 258 17,74% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 5.650 17 19 -2 -10,53% [▼] TOTALE CASI: 219.093 573 603 -30 -4,98% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 120 124 -4 -3,23% [▼] TAMPONI ESEGUITI 7.568 7.854 -286 -3,64% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 7,57%. Media mensile positivi 952,33.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

25.948.925

Persone vaccinate

8.079.257

13,63 % della popolazione



IN SICILIA

Totale casi regionali: 219.093

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 67.772 (140)

Catania: 56.404 (169)

Messina: 25.485 (65)

Siracusa: 15.744 (52)

Trapani: 13.371 (25)

Ragusa: 11.988 (36)

Caltanissetta: 11.264 (43)

Agrigento: 11.094 (32)

Enna: 5.971 (11)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.146.722

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 823.539 (38.689) (1.160)

Veneto: 419.558 (16.735) (453)

Campania: 409.771 (80.651) (1.118)

Emilia-Romagna: 378.607 (26.892) (551)

Piemonte: 354.935 (11.509) (595)

Lazio: 335.276 (34.741) (706)

Puglia: 245.378 (39.241) (591)

Toscana: 235.772 (14.974) (529)

Sicilia: 219.093 (18.009) (573)

Friuli Venezia Giulia: 106.404 (5.883) (36)

Liguria: 101.605 (3.207) (138)

Marche: 100.660 (4.803) (252)

Abruzzo: 73.030 (6.886) (144)

P.A. Bolzano: 72.106 (1.036) (73)

Calabria: 64.215 (12.345) (253)

Sardegna: 56.032 (14.550) (99)

Umbria: 55.691 (2.481) (73)

P.A. Trento: 44.788 (807) (51)

Basilicata: 25.416 (5.317) (114)

Molise: 13.492 (334) (15)

Valle d’Aosta: 11.354 (516) (43)