55enne assolto in appello dopo la condanna per violenza sessuale

Un uomo di 55 anni originario di Villafranca Tirrena, precedentemente condannato a 16 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale e corruzione di minore, è stato assolto in appello con la formula “per non aver commesso il fatto”. La decisione, emessa dalla seconda sezione della Corte d’Appello presieduta dal giudice Adriana Sciglio, ha comportato l’immediata scarcerazione dell’imputato. La sentenza di primo grado, che nel 2021 aveva ritenuto credibile il racconto di una bambina di nove anni, è stata così ribaltata.

La vicenda era emersa dopo una denuncia presentata dalla compagna dell’uomo, la quale lo accusava di aver abusato della figlioletta mostrandole materiale pornografico. La minore aveva confidato gli episodi alla madre durante una fuga in auto, seguita a un litigio tra i due adulti.

Le dichiarazioni della bambina, raccolte nell’incidente probatorio e supportate dagli avvocati Fabio Mirenzio ed Enrico Chiara, erano state alla base della condanna iniziale. Tuttavia, la difesa – composta dagli avvocati Isabella Barone, Francesco Cardone e Francesco Albanese – ha ottenuto l’assoluzione evidenziando “l’inattendibilità delle testimonianze”.

Le motivazioni complete della sentenza saranno depositate entro novanta giorni, mentre la procura valuterà un eventuale ricorso in Cassazione.

