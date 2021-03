519 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia, media mensile positivi 549,36

Situazione Covid-19 al 5 marzo 2021.

Sono 519 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 560) a fronte di 7.216 tamponi (ieri 7.505), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 7,19%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -1867, in diminuzione (-1.283) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -584 casi.

2.374 sono i guariti, in aumento (1.244) rispetto ai 1130 di ieri, mentre si registrano 12 decessi, a differenza delle 14 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 120 (ieri erano 118); i ricoverati con sintomi sono 670 (ieri 676), mentre sono 21.888 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 2.3751.

Il totale dei positivi si attesta a 22.678 casi, i guariti attualmente sono 128.329, mentre 4.213 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 22678 -1.867 -584 -1.283 219,69% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 128329 2.374 1.130 1.244 110,09% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 4213 12 14 -2 -14,29% [▼] TOTALE CASI: 155220 519 560 -41 -7,32% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 120 118 2 1,69% [▼] TAMPONI ESEGUITI 7.216 7.505 -289 -3,85% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 7,19%. Media mensile positivi 549,36.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 44.943 (221)

Catania: 42.381 (128)

Messina: 20.041 (28)

Siracusa: 10.801 (24)

Trapani: 10.702 (11)

Ragusa: 8.512 (33)

Caltanissetta: 7.085 (14)

Agrigento: 6.287 (46)

Enna: 4.468 (14)

IN ITALIA Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 623.952 (76.128) (5.210)

Veneto: 339.742 (27.440) (1.505)

Campania: 279.818 (85.210) (2.842)

Emilia-Romagna: 273.376 (50.314) (3.246)

Piemonte: 255.885 (20.501) (2.283)

Lazio: 241.207 (36.562) (1.525)

Toscana: 161.803 (20.152) (1.231)

Sicilia: 155.220 (22.678) (519)

Puglia: 152.819 (34.250) (1.418)

Liguria: 79.744 (5.793) (338)

Friuli Venezia Giulia: 79.622 (11.393) (823)

Marche: 71.423 (10.203) (1.027)

Abruzzo: 56.503 (13.116) (473)

P.A. Bolzano: 54.924 (6.336) (230)

Umbria: 45.914 (7.603) (295)

Sardegna: 41.577 (12.686) (89)

Calabria: 38.849 (6.387) (260)

P.A. Trento: 35.327 (3.913) (406)

Basilicata: 16.267 (3.876) (164)

Molise: 11.059 (1.758) (137)

Valle d’Aosta: 8.098 (171) (15)