5.945 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 42 le vittime

Situazione Covid-19 al 12 febbraio 2022.

Sono 5.945 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.096).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 1.114, in diminuzione (-1.697) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 2.811 casi.

4.789 sono i guariti, in aumento (1.538) rispetto ai 3.251 di ieri, mentre si registrano 42 decessi, a differenza delle 34 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 115 (ieri erano 116); i ricoverati con sintomi sono 1.308 (ieri 1.323), mentre sono 277.375 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 276.245.

Il totale dei positivi si attesta a 278.798 casi, i guariti attualmente sono 420.322, mentre 9.024 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 278.798 1.114 2.811 -1.697 -60,37% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 420.322 4.789 3.251 1.538 47,31% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 9.024 42 34 8 23,53% [▼] TOTALE CASI: 708.144 5.945 6.096 -151 -2,48% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 115 116 -1 -0,86% [▲] TAMPONI ESEGUITI 32.449 6.516 25.933 397,99% Media mensile positivi 6.924.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

131.744.861



Persone vaccinate

49.180.816

91,06 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 708.144

Palermo: 168.766 (1.187)

Catania: 168.389 (1.065)

Messina: 88.232 (1.060)

Siracusa: 65.938 (750)

Ragusa: 52.484 (416)

Trapani: 49.749 (446)

Agrigento: 48.059 (496)

Caltanissetta: 45.937 (357)

Enna: 20.590 (168)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.053.330

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.257.097 (191.849) (6.516)

Veneto: 1.262.839 (112.795) (6.017)

Emilia-Romagna: 1.140.182 (98.481) (4.497)

Campania: 1.134.228 (180.251) (6.257)

Lazio: 991.640 (247.325) (7.114)

Piemonte: 941.419 (71.607) (3.252)

Toscana: 811.708 (79.472) (3.738)

Sicilia: 708.144 (278.798) (5.945)

Puglia: 675.338 (98.963) (4.882)

Liguria: 327.104 (26.775) (1.637)

Marche: 300.826 (23.573) (2.409)

Friuli Venezia Giulia: 295.327 (35.558) (1.514)

Abruzzo: 242.182 (105.944) (1.511)

Calabria: 190.816 (45.473) (1.683)

P.A. Bolzano: 178.286 (11.434) (804)

Umbria: 171.624 (15.560) (891)

Sardegna: 151.379 (33.404) (1.968)

P.A. Trento: 133.375 (8.470) (537)

Basilicata: 74.551 (20.085) (685)

Molise: 34.578 (7.614) (318)

Valle d’Aosta: 30.687 (2.183) (56)

Fonte dati: Ministero della Salute