5.764 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 12 le vittime

Situazione Covid-19 all’1 gennaio 2022.

Sono 5.764 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.479) a fronte di 21.018 tamponi (ieri 21.691), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 27,42%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 5.183, in aumento (547) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 4.636 casi.

569 sono i guariti, in diminuzione (-270) rispetto ai 839 di ieri, mentre si registrano 12 decessi, a differenza delle 4 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 102 (ieri erano 98); i ricoverati con sintomi sono 768 (ieri 749), mentre sono 46.895 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 41.735.

Il totale dei positivi si attesta a 47.765 casi, i guariti attualmente sono 323.089, mentre 7.514 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 47.765 5.183 4.636 547 11,80% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 323.089 569 839 -270 -32,18% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 7.514 12 4 8 200,00% [▲] TOTALE CASI: 378.368 5.764 5.479 285 5,20% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 102 98 4 4,08% [▼] TAMPONI ESEGUITI 21.018 21.691 -673 -3,10% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 27,42%. Media mensile positivi 1.612,24.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

111.199.243



Persone vaccinate

48.059.745

88,98 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 378.368

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 98.493 (1595)

Catania: 96.751 (1241)

Messina: 46.779 (607)

Siracusa: 30.645 (488)

Trapani: 25.637 (349)

Ragusa: 22.862 (243)

Caltanissetta: 22.576 (525)

Agrigento: 22.148 (281)

Enna: 12.477 (435)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 6.266.939

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.254.634 (284.897) (37.270)

Veneto: 659.993 (103.891) (14.270)

Campania: 597.150 (90.389) (13.888)

Emilia-Romagna: 549.175 (88.866) (12.255)

Lazio: 517.619 (83.481) (12.345)

Piemonte: 502.219 (78.540) (7.450)

Toscana: 396.593 (88.876) (14.994)

Sicilia: 378.368 (47.765) (5.764)

Puglia: 312.157 (27.367) (3.000)

Friuli Venezia Giulia: 158.419 (13.848) (2.331)

Liguria: 151.492 (13.432) (2.432)

Marche: 147.083 (7.761) (1.619)

Calabria: 112.976 (17.026) (1.230)

Abruzzo: 110.499 (20.777) (3.926)

P.A. Bolzano: 101.608 (5.426) (711)

Umbria: 92.680 (22.824) (3.838)

Sardegna: 89.125 (8.662) (891)

P.A. Trento: 64.329 (8.267) (1.394)

Basilicata: 37.137 (5.372) (842)

Molise: 17.109 (1.751) (429)

Valle d’Aosta: 16.574 (2.479) (383)

Fonte dati: Ministero della Salute