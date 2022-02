5.698 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 32 le vittime

Situazione Covid-19 al 18 febbraio 2022.

Sono 5.698 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.493).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.179, in aumento (996) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.175 casi.

6.845 sono i guariti, in diminuzione (-787) rispetto ai 7.632 di ieri, mentre si registrano 32 decessi, a differenza delle 36 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 97 (ieri erano 104); i ricoverati con sintomi sono 1.200 (ieri 1.239), mentre sono 248.799 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 249.932.

Il totale dei positivi si attesta a 250.096 casi, i guariti attualmente sono 481.300, mentre 9.217 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 250.096 -1.179 -2.175 996 -45,79% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 481.300 6.845 7.632 -787 -10,31% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.217 32 36 -4 -11,11% [▲] TOTALE CASI: 740.613 5.698 5.493 205 3,73% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 97 104 -7 -6,73% [▲] TAMPONI ESEGUITI 5.518 5.394 124 2,30% Media mensile positivi 6.337.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

132.777.809



Persone vaccinate

49.224.649

91,14 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 740.613

Totale ed incremento casi

Palermo: 175.677 (1.292)

Catania: 174.921 (1.079)

Messina: 93.346 (861)

Siracusa: 70.016 (763)

Ragusa: 54.677 (386)

Trapani: 52.212 (463)

Agrigento: 50.473 (424)

Caltanissetta: 47.752 (295)

Enna: 21.539 (135)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.377.098

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.289.576 (148.525) (5.413)

Veneto: 1.292.744 (78.302) (4.910)

Campania: 1.167.874 (158.632) (5.510)

Emilia-Romagna: 1.161.043 (62.486) (3.448)

Lazio: 1.027.968 (204.882) (6.410)

Piemonte: 958.508 (56.862) (2.569)

Toscana: 831.284 (54.527) (3.324)

Sicilia: 740.613 (250.096) (5.594)

Puglia: 700.761 (89.736) (4.269)

Liguria: 334.656 (19.421) (1.375)

Marche: 313.135 (24.745) (1.873)

Friuli Venezia Giulia: 301.755 (25.951) (994)

Abruzzo: 251.315 (91.077) (1.549)

Calabria: 200.627 (47.749) (1.491)

P.A. Bolzano: 182.935 (8.574) (820)

Umbria: 176.888 (12.272) (911)

Sardegna: 163.636 (36.224) (1.812)

P.A. Trento: 135.896 (5.670) (426)

Basilicata: 78.254 (19.795) (618)

Molise: 36.607 (6.932) (300)

Valle d’Aosta: 31.023 (1.664) (46)

Fonte dati: Ministero della Salute