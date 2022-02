5.656 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 36 le vittime

Situazione Covid-19 al 19 febbraio 2022.

Sono 5.656 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.698).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.637, in diminuzione (-458) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.179 casi.

7.257 sono i guariti, in aumento (412) rispetto ai 6.845 di ieri, mentre si registrano 36 decessi, a differenza delle 32 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 99 (ieri erano 97); i ricoverati con sintomi sono 1.189 (ieri 1.200), mentre sono 247.171 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 248.799.

Il totale dei positivi si attesta a 248.459 casi, i guariti attualmente sono 488.557, mentre 9.253 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 248.459 -1.637 -1.179 -458 38,85% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 488.557 7.257 6.845 412 6,02% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 9.253 36 32 4 12,50% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 746.269 5.656 5.698 -42 -0,74% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 99 97 2 2,06% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 5.796 5.518 278 5,04% Media mensile positivi 6.255.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

132.959.829



Persone vaccinate

49.232.578

91,15 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 746.269

Palermo: 176.821 (1.144)

Catania: 176.117 (1.196)

Messina: 94.521 (1.175)

Siracusa: 70.639 (623)

Ragusa: 55.096 (419)

Trapani: 52.557 (345)

Agrigento: 50.831 (358)

Caltanissetta: 48.056 (304)

Enna: 21.631 (92)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.427.773

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.294.807 (141.222) (5.231)

Veneto: 1.297.614 (75.427) (4.870)

Campania: 1.172.927 (155.602) (5.053)

Emilia-Romagna: 1.164.370 (57.295) (3.332)

Lazio: 1.033.551 (199.879) (5.583)

Piemonte: 960.901 (54.861) (2.393)

Toscana: 834.334 (50.648) (3.050)

Sicilia: 746.269 (248.459) (5.504)

Puglia: 705.005 (87.931) (4.244)

Liguria: 335.924 (18.430) (1.268)

Marche: 314.948 (24.305) (1.813)

Friuli Venezia Giulia: 302.674 (25.120) (925)

Abruzzo: 252.924 (92.436) (1.609)

Calabria: 202.216 (48.698) (1.589)

P.A. Bolzano: 183.544 (8.021) (609)

Umbria: 177.731 (11.840) (843)

Sardegna: 164.991 (36.172) (1.355)

P.A. Trento: 136.322 (5.364) (426)

Basilicata: 78.896 (19.754) (642)

Molise: 36.749 (6.716) (142)

Valle d’Aosta:¬†31.076¬†(1.598)¬†(53)

Fonte dati: Ministero della Salute