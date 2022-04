5.616 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 27 le vittime

5.616 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 27 le vittime

Situazione Covid-19 al 22 aprile 2022.

Sono 5.616 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.063).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -3.591, in aumento (331) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -3.922 casi.

9.180 sono i guariti, in diminuzione (-773) rispetto ai 9.953 di ieri, mentre si registrano 27 decessi, a differenza delle 32 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 48 (ieri erano 48), i ricoverati con sintomi sono 840 (ieri 883), mentre sono 119.148 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 122.696.

Il totale dei positivi si attesta a 120.036 casi, i guariti attualmente sono 947.530, mentre 10.465 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 120.036 -3.591 -3.922 331 -8,44% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 947.530 9.180 9.953 -773 -7,77% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 10.465 27 32 -5 -15,63% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 1.078.031 5.616 6.063 -447 -7,37% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 48 48 0 0,00% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 4.429 4.889 -460 -9,41% Media mensile positivi 4.231.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.514.986



Persone vaccinate

49.371.131

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.078.031

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 258.739 (1.274)

Catania: 225.054 (1.109)

Messina: 154.200 (982)

Siracusa: 98.004 (505)

Agrigento: 84.217 (494)

Trapani: 82.729 (477)

Ragusa: 78.706 (340)

Caltanissetta: 64.975 (248)

Enna: 31.407 (187)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.008.181 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.709.483 (158.849) (9.195)

Veneto: 1.624.177 (75.103) (6.900)

Campania: 1.550.624 (164.336) (8.845)

Lazio: 1.438.333 (154.180) (7.341)

Emilia-Romagna: 1.376.564 (58.597) (5.486)

Piemonte: 1.118.810 (62.421) (4.007)

Sicilia: 1.078.031 (120.036) (5.076)

Toscana: 1.071.195 (50.973) (4.464)

Puglia: 1.030.131 (103.579) (5.803)

Marche: 430.842 (8.017) (2.154)

Liguria: 416.741 (17.325) (1.816)

Abruzzo: 357.745 (50.599) (2.633)

Friuli Venezia Giulia: 356.216 (24.226) (1.197)

Calabria: 342.753 (85.817) (2.479)

Sardegna: 267.106 (29.971) (2.182)

Umbria: 259.822 (12.547) (1.324)

P.A. Bolzano: 208.214 (4.524) (419)

P.A. Trento: 158.182 (3.916) (481)

Basilicata: 122.002 (28.016) (852)

Molise: 56.795 (8.677) (458)

Valle d’Aosta:¬†34.415¬†(1.413)¬†(100)

Fonte dati: Ministero della Salute