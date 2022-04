5.562 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 19 le vittime

Situazione Covid-19 all’8 aprile 2022.

Sono 5.562 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.679).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.696, in aumento (23.157) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -24.853 casi.

7.239 sono i guariti, in diminuzione (-22.278) rispetto ai 29.517 di ieri, mentre si registrano 19 decessi, a differenza delle 15 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 65 (ieri erano 63), i ricoverati con sintomi sono 979 (ieri 994), mentre sono 156.129 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 157.812.

Il totale dei positivi si attesta a 157.173 casi, i guariti attualmente sono 848.374, mentre 10.242 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 157.173 -1.696 -24.853 23.157 -93,18% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 848.374 7.239 29.517 -22.278 -75,48% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 10.242 19 15 4 26,67% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 1.015.789 5.562 4.679 883 18,87% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 65 63 2 3,17% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 4.639 4.346 293 6,74% Media mensile positivi 4.938.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.137.004



Persone vaccinate

49.359.775

91,39 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.015.789

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 243.690 (1.300)

Catania: 213.570 (951)

Messina: 142.655 (1281)

Siracusa: 92.421 (443)

Agrigento: 79.139 (430)

Trapani: 77.310 (545)

Ragusa: 74.954 (285)

Caltanissetta: 62.281 (245)

Enna: 29.769 (82)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.173.707 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.602.794 (167.435) (8.681)

Veneto: 1.542.387 (79.901) (6.928)

Campania: 1.457.535 (163.960) (7.224)

Lazio: 1.347.013 (137.452) (6.849)

Emilia-Romagna: 1.317.033 (57.778) (5.136)

Piemonte: 1.074.279 (56.217) (3.252)

Toscana: 1.018.975 (50.181) (4.395)

Sicilia: 1.015.789 (157.173) (4.448)

Puglia: 964.124 (111.314) (5.352)

Marche: 406.927 (11.216) (2.086)

Liguria: 396.479 (17.517) (1.481)

Friuli Venezia Giulia: 342.861 (24.190) (1.141)

Abruzzo: 330.778 (42.518) (2.079)

Calabria: 315.724 (80.455) (2.173)

Umbria: 244.553 (15.802) (1.267)

Sardegna: 243.417 (30.392) (1.848)

P.A. Bolzano: 202.180 (5.703) (552)

P.A. Trento: 152.813 (4.192) (473)

Basilicata: 112.840 (26.718) (731)

Molise: 52.021 (8.309) (370)

Valle d’Aosta:¬†33.185¬†(1.184)¬†(69)

Fonte dati: Ministero della Salute