5.523 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 18 le vittime

Situazione Covid-19 al 3 marzo 2022.

Sono 5.523 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.983).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -9.874, in diminuzione (-12.477) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 2.603 casi.

15.379 sono i guariti, in aumento (13.035) rispetto ai 2.344 di ieri, mentre si registrano 18 decessi, a differenza delle 36 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 67 (ieri erano 65); i ricoverati con sintomi sono 967 (ieri 1.006), mentre sono 221.374 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 231.211.

Il totale dei positivi si attesta a 222.408 casi, i guariti attualmente sono 570.098, mentre 9.552 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 222.408 -9.874 2.603 -12.477 -479,33% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 570.098 15.379 2.344 13.035 556,10% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 9.552 18 36 -18 -50,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 802.058 5.523 4.983 540 10,84% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 67 65 2 3,08% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 5.475 6.046 -571 -9,44% Media mensile positivi 5.233.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

134.318.859



Persone vaccinate

49.287.042

91,26 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 802.058

Totale ed incremento casi

Palermo: 190.363 (1.250)

Catania: 185.441 (894)

Messina: 103.885 (996)

Siracusa: 76.398 (464)

Ragusa: 59.075 (403)

Trapani: 57.048 (640)

Agrigento: 55.665 (537)

Caltanissetta: 50.702 (256)

Enna: 23.481 (83)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.910.506

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.347.405 (114.932) (4.386)

Veneto: 1.341.406 (51.229) (3.918)

Campania: 1.217.506 (125.712) (3.627)

Emilia-Romagna: 1.192.388 (31.166) (2.304)

Lazio: 1.086.306 (122.160) (4.771)

Piemonte: 983.763 (43.369) (1.787)

Toscana: 864.234 (26.028) (2.879)

Sicilia: 802.058 (222.408) (4.411)

Puglia: 745.543 (75.505) (3.696)

Liguria: 348.256 (13.304) (1.062)

Marche: 331.229 (17.712) (1.158)

Friuli Venezia Giulia: 310.064 (17.903) (607)

Abruzzo: 267.035 (63.540) (1.213)

Calabria: 221.177 (46.270) (1.805)

P.A. Bolzano: 189.544 (4.776) (526)

Umbria: 186.976 (9.269) (935)

Sardegna: 179.644 (26.305) (1.305)

P.A. Trento: 139.922 (3.184) (334)

Basilicata: 84.752 (19.531) (526)

Molise: 39.771 (5.877) (225)

Valle d’Aosta:¬†31.527¬†(1.282)¬†(25)

Fonte dati: Ministero della Salute