5.493 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 36 le vittime

Situazione Covid-19 al 17 febbraio 2022.

Sono 5.493 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.934).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.175, in aumento (6.853) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -9.028 casi.

7.632 sono i guariti, in diminuzione (-8.296) rispetto ai 15.928 di ieri, mentre si registrano 36 decessi, a differenza delle 34 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 104 (ieri erano 110); i ricoverati con sintomi sono 1.239 (ieri 1.291), mentre sono 249.932 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 252.049.

Il totale dei positivi si attesta a 251.275 casi, i guariti attualmente sono 474.455, mentre 9.185 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 251.275 -2.175 -9.028 6.853 -75,91% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 474.455 7.632 15.928 -8.296 -52,08% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 9.185 36 34 2 5,88% [▼] TOTALE CASI: 734.915 5.493 6.934 -1.441 -20,78% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 104 110 -6 -5,45% [▼] TAMPONI ESEGUITI 5.394 6.829 -1.435 -21,01% Media mensile positivi 6.436.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

132.714.681



Persone vaccinate

49.224.915

91,14 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 734.915

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 174.385 (1.258)

Catania: 173.842 (1.327)

Messina: 92.485 (559)

Siracusa: 69.253 (761)

Ragusa: 54.291 (389)

Trapani: 51.749 (335)

Agrigento: 50.049 (424)

Caltanissetta: 47.457 (323)

Enna: 21.404 (117)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.323.398

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.284.163 (152.789) (6.116)

Veneto: 1.287.834 (83.265) (5.880)

Campania: 1.162.364 (161.769) (6.059)

Emilia-Romagna: 1.157.600 (66.354) (3.475)

Lazio: 1.021.558 (211.090) (6.375)

Piemonte: 955.939 (59.145) (3.059)

Toscana: 827.960 (58.035) (3.691)

Sicilia: 734.915 (251.275) (5.286)

Puglia: 696.492 (91.232) (4.366)

Liguria: 333.281 (20.476) (1.227)

Marche: 311.262 (24.763) (2.174)

Friuli Venezia Giulia: 300.769 (27.046) (1.277)

Abruzzo: 249.775 (90.568) (1.728)

Calabria: 199.136 (47.531) (1.768)

P.A. Bolzano: 182.115 (8.974) (812)

Umbria: 175.977 (12.692) (1.025)

Sardegna: 161.824 (36.435) (2.069)

P.A. Trento: 135.514 (6.177) (442)

Basilicata: 77.636 (19.840) (641)

Molise: 36.307 (7.006) (371)

Valle d’Aosta: 30.977 (1.746) (49)

Fonte dati: Ministero della Salute