5.479 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 4 le vittime

Situazione Covid-19 al 31 dicembre 2021.

Sono 5.479 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.081) a fronte di 21.691 tamponi (ieri 18.296), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 25,25%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 4.636, in aumento (1.918) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 2.718 casi.

839 sono i guariti, in diminuzione (-507) rispetto ai 1.346 di ieri, mentre si registrano 4 decessi, a differenza delle 17 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 98 (ieri erano 92); i ricoverati con sintomi sono 749 (ieri 742), mentre sono 41.735 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 37.112.

Il totale dei positivi si attesta a 42.582 casi, i guariti attualmente sono 322.520, mentre 7.502 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 42.582 4.636 2.718 1.918 70,57% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 322.520 839 1.346 -507 -37,67% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 7.502 4 17 -13 -76,47% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 372.604 5.479 4.081 1.398 34,26% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 98 92 6 6,52% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 21.691 18.296 3.395 18,56% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 25,25%. Media mensile positivi 1.446,68.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

110.866.397



Persone vaccinate

48.046.743

88,96 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 372.604

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 96.898 (1442)

Catania: 95.510 (1100)

Messina: 46.172 (771)

Siracusa: 30.157 (452)

Trapani: 25.288 (383)

Ragusa: 22.619 (208)

Caltanissetta: 22.051 (297)

Agrigento: 21.867 (388)

Enna: 12.042 (438)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 6.125.683

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.217.364 (252.380) (41.458)

Veneto: 645.723 (93.298) (9.028)

Campania: 583.262 (77.529) (14.587)

Emilia-Romagna: 536.922 (77.458) (10.167)

Lazio: 505.274 (72.121) (8.477)

Piemonte: 494.769 (72.818) (11.501)

Toscana: 381.599 (74.300) (16.886)

Sicilia: 372.604 (42.582) (5.463)

Puglia: 309.157 (24.510) (5.807)

Friuli Venezia Giulia: 156.092 (12.520) (2.361)

Liguria: 149.060 (12.614) (2.420)

Marche: 145.464 (7.640) (2.079)

Calabria: 111.746 (16.201) (2.053)

Abruzzo: 106.573 (17.051) (4.773)

P.A. Bolzano: 100.897 (5.270) (717)

Umbria: 88.842 (19.403) (2.594)

Sardegna: 88.234 (7.992) (1.209)

P.A. Trento: 62.935 (7.200) (1.307)

Basilicata: 36.295 (4.636) (571)

Molise: 16.680 (1.332) (435)

Valle d’Aosta:¬†16.191¬†(2.129)¬†(350)

Fonte dati: Ministero della Salute