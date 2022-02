5.465 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 12 le vittime

5.465 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 12 le vittime

Situazione Covid-19 al 13 febbraio 2022.

Sono 5.465 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.945).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -18.792, in diminuzione (-19.906) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.114 casi.

24.245 sono i guariti, in aumento (19.456) rispetto ai 4.789 di ieri, mentre si registrano 12 decessi, a differenza delle 42 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 115 (ieri erano 115); i ricoverati con sintomi sono 1.294 (ieri 1.308), mentre sono 258.597 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 277.375.

Il totale dei positivi si attesta a 260.006 casi, i guariti attualmente sono 444.567, mentre 9.036 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 260.006 -18.792 1.114 -19.906 -1.786,89% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 444.567 24.245 4.789 19.456 406,26% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.036 12 42 -30 -71,43% [▼] TOTALE CASI: 713.609 5.465 5.945 -480 -8,07% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 115 115 0 0,00% [▼] TAMPONI ESEGUITI 5.820 32.449 -26.629 -82,06% Media mensile positivi 6.784.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

131.979.238



Persone vaccinate

49.190.211

91,08 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 713.609

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 169.944 (1178)

Catania: 169.507 (1118)

Messina: 89.226 (994)

Siracusa: 66.518 (580)

Ragusa: 52.843 (359)

Trapani: 50.400 (651)

Agrigento: 48.354 (295)

Caltanissetta: 46.143 (206)

Enna: 20.674 (84)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.105.675

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.262.344 (184.621) (5.247)

Veneto: 1.267.330 (108.166) (4.491)

Emilia-Romagna: 1.144.576 (89.938) (4.401)

Campania: 1.139.843 (176.953) (5.615)

Lazio: 997.586 (244.125) (5.946)

Piemonte: 943.564 (70.221) (2.145)

Toscana: 815.045 (73.883) (3.337)

Sicilia: 713.609 (260.006) (5.062)

Puglia: 679.236 (97.078) (3.898)

Liguria: 328.318 (25.210) (1.214)

Marche: 302.979 (23.017) (2.153)

Friuli Venezia Giulia: 296.406 (35.232) (1.089)

Abruzzo: 243.678 (106.486) (1.496)

Calabria: 192.175 (46.103) (1.359)

P.A. Bolzano: 178.844 (10.669) (558)

Umbria: 172.534 (14.667) (910)

Sardegna: 152.958 (34.387) (1.579)

P.A. Trento: 133.825 (7.964) (450)

Basilicata: 75.047 (20.142) (496)

Molise: 35.023 (7.686) (445)

Valle d’Aosta: 30.755 (2.119) (68)

Fonte dati: Ministero della Salute