5.459 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 14 le vittime

Situazione Covid-19 al 23 aprile 2022.

Sono 5.459 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.616).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.762, in aumento (829) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -3.591 casi.

8.207 sono i guariti, in diminuzione (-973) rispetto ai 9.180 di ieri, mentre si registrano 14 decessi, a differenza delle 27 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 49 (ieri erano 48), i ricoverati con sintomi sono 827 (ieri 840), mentre sono 116.398 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 119.148.

Il totale dei positivi si attesta a 117.274 casi, i guariti attualmente sono 955.737, mentre 10.479 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 117.274 -2.762 -3.591 829 -23,09% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 955.737 8.207 9.180 -973 -10,60% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.479 14 27 -13 -48,15% [▼] TOTALE CASI: 1.083.490 5.459 5.616 -157 -2,80% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 49 48 1 2,08% [▲] TAMPONI ESEGUITI 4.787 4.429 358 8,08% Media mensile positivi 4.174.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.564.623



Persone vaccinate

49.372.305

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.083.490

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 259.767 (1.028)

Catania: 226.230 (1.176)

Messina: 155.212 (1.012)

Siracusa: 98.558 (554)

Agrigento: 84.731 (514)

Trapani: 83.169 (440)

Ragusa: 79.038 (332)

Caltanissetta: 65.266 (291)

Enna: 31.519 (112)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.079.209 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.717.998 (160.202) (8.516)

Veneto: 1.631.161 (75.318) (6.984)

Campania: 1.558.785 (167.258) (8.161)

Lazio: 1.445.404 (156.225) (7.071)

Emilia-Romagna: 1.381.571 (58.731) (5.009)

Piemonte: 1.122.761 (62.665) (3.951)

Sicilia: 1.083.490 (117.274) (4.944)

Toscana: 1.075.465 (52.729) (4.270)

Puglia: 1.036.240 (104.335) (6.109)

Marche: 432.905 (7.728) (2.063)

Liguria: 418.341 (17.479) (1.600)

Abruzzo: 360.404 (52.235) (2.660)

Friuli Venezia Giulia: 357.401 (24.493) (1.188)

Calabria: 345.115 (85.893) (2.362)

Sardegna: 268.981 (30.237) (1.875)

Umbria: 261.296 (12.846) (1.474)

P.A. Bolzano: 208.567 (4.415) (353)

P.A. Trento: 158.603 (3.894) (421)

Basilicata: 122.903 (28.260) (901)

Molise: 57.293 (8.550) (498)

Valle d’Aosta: 34.525 (1.462) (110)

Fonte dati: Ministero della Salute