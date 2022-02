5.428 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 38 le vittime

Situazione Covid-19 al 23 febbraio 2022.

Sono 5.428 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.926).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -16.059, in diminuzione (-17.330) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.271 casi.

21.449 sono i guariti, in aumento (16.823) rispetto ai 4.626 di ieri, mentre si registrano 38 decessi, a differenza delle 29 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 81 (ieri erano 85); i ricoverati con sintomi sono 1.134 (ieri 1.169), mentre sono 230.663 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 246.683.

Il totale dei positivi si attesta a 231.878 casi, i guariti attualmente sono 523.552, mentre 9.348 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 231.878 -16.059 1.271 -17.330 -1.363,49% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 523.552 21.449 4.626 16.823 363,66% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 9.348 38 29 9 31,03% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 764.778 5.428 5.926 -498 -8,40% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 81 85 -4 -4,71% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 6.632 5.318 1.314 24,71% Media mensile positivi 6.057.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

133.468.339



Persone vaccinate

49.251.357

91,19 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 764.778

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 181.141 (1.630)

Catania: 179.472 (878)

Messina: 97.521 (919)

Siracusa: 72.884 (532)

Ragusa: 56.375 (308)

Trapani: 53.872 (352)

Agrigento: 52.309 (456)

Caltanissetta: 48.962 (232)

Enna: 22.242 (121)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.603.758

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.313.594 (130.051) (5.534)

Veneto: 1.313.849 (64.405) (4.593)

Campania: 1.190.500 (144.465) (4.394)

Emilia-Romagna: 1.174.641 (44.512) (3.201)

Lazio: 1.053.584 (170.696) (5.639)

Piemonte: 969.648 (49.931) (2.393)

Toscana: 844.989 (40.859) (2.956)

Sicilia: 764.778 (231.878) (5.272)

Puglia: 719.722 (84.096) (3.834)

Liguria: 340.366 (16.200) (1.177)

Marche: 320.587 (23.115) (1.587)

Friuli Venezia Giulia: 305.507 (21.816) (838)

Abruzzo: 258.377 (69.161) (1.639)

Calabria: 208.430 (46.057) (1.656)

P.A. Bolzano: 185.911 (7.035) (603)

Umbria: 180.812 (10.506) (893)

Sardegna: 170.714 (34.461) (1.609)

P.A. Trento: 137.710 (4.360) (397)

Basilicata: 81.007 (19.841) (514)

Molise: 37.769 (6.554) (260)

Valle d’Aosta:¬†31.263¬†(1.424)¬†(51)

Fonte dati: Ministero della Salute