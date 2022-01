5.394 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 24 le vittime

Situazione Covid-19 al 23 gennaio 2022.

Sono 5.394 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.508) a fronte di 7.115 tamponi (ieri 9.482), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 75,81%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 4.363, in diminuzione (-1.013) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.376 casi.

1.007 sono i guariti, in diminuzione (-1.081) rispetto ai 2.088 di ieri, mentre si registrano 24 decessi, a differenza delle 44 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 164 (ieri erano 160); i ricoverati con sintomi sono 1.426 (ieri 1.413), mentre sono 210.588 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 206.242.

Il totale dei positivi si attesta a 212.178 casi, i guariti attualmente sono 351.356, mentre 8.181 è il numero delle vittime ad oggi.

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

123.819.541



Persone vaccinate

48.755.901

90,27 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 571.715

Totale ed incremento casi

Palermo: 140.965 (1.020)

Catania: 140.355 (1.414)

Messina: 68.366 (547)

Siracusa: 50.576 (579)

Ragusa: 39.431 (711)

Trapani: 39.056 (344)

Agrigento: 38.673 (364)

Caltanissetta: 36.803 (362)

Enna: 17.490 (53)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 9.923.678

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.979.100 (465.215) (21.700)

Veneto: 1.008.962 (288.819) (14.976)

Campania: 946.789 (252.393) (11.868)

Emilia-Romagna: 933.422 (368.543) (19.603)

Piemonte: 789.354 (175.621) (8.673)

Lazio: 786.105 (271.243) (12.651)

Toscana: 664.247 (179.398) (10.904)

Sicilia: 571.715 (212.178) (5.394)

Puglia: 545.454 (134.483) (7.267)

Liguria: 262.107 (39.464) (4.833)

Friuli Venezia Giulia: 238.911 (61.399) (2.994)

Marche: 222.125 (20.455) (5.483)

Abruzzo: 191.605 (91.614) (3.394)

Calabria: 159.486 (41.835) (1.329)

P.A. Bolzano: 146.203 (26.118) (1.761)

Umbria: 141.927 (24.935) (1.832)

Sardegna: 115.871 (22.620) (795)

P.A. Trento: 110.099 (26.301) (1.675)

Basilicata: 56.231 (17.056) (972)

Molise: 27.054 (9.311) (425)

Valle d’Aosta:¬†26.911¬†(5.905)¬†(331)

Fonte dati: Ministero della Salute