5.177 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 23 le vittime

Situazione Covid-19 al 6 aprile 2022.

Sono 5.177 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.514).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.895, in diminuzione (-2.564) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -331 casi.

8.049 sono i guariti, in aumento (1.247) rispetto ai 6.802 di ieri, mentre si registrano 23 decessi, a differenza delle 43 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 56 (ieri erano 49); i ricoverati con sintomi sono 1.001 (ieri 1.009), mentre sono 182.665 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 185.559.

Il totale dei positivi si attesta a 183.722 casi, i guariti attualmente sono 811.618, mentre 10.208 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 183.722 -2.895 -331 -2.564 774,62% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 811.618 8.049 6.802 1.247 18,33% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.208 23 43 -20 -46,51% [▼] TOTALE CASI: 1.005.548 5.177 6.514 -1.337 -20,53% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 56 49 7 14,29% [▲] TAMPONI ESEGUITI 4.946 4.811 135 2,81% Media mensile positivi 5.050.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.092.615



Persone vaccinate

49.357.972

91,39 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.005.548

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 241.117 (1.335)

Catania: 211.859 (791)

Messina: 140.801 (931)

Siracusa: 91.522 (451)

Agrigento: 78.271 (458)

Trapani: 76.316 (529)

Ragusa: 74.365 (323)

Caltanissetta: 61.804 (262)

Enna: 29.493 (97)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.035.943 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.584.745 (166.033) (9.094)

Veneto: 1.527.854 (80.128) (6.989)

Campania: 1.442.876 (165.731) (7.277)

Lazio: 1.332.573 (135.607) (7.782)

Emilia-Romagna: 1.306.958 (56.356) (5.343)

Piemonte: 1.067.697 (55.103) (3.368)

Toscana: 1.009.829 (49.301) (4.458)

Sicilia: 1.005.548 (183.722) (4.566)

Puglia: 953.194 (113.347) (5.773)

Marche: 402.592 (12.432) (1.981)

Liguria: 393.461 (17.344) (1.518)

Friuli Venezia Giulia: 340.509 (23.782) (1.133)

Abruzzo: 326.601 (42.680) (1.982)

Calabria: 311.225 (80.216) (2.342)

Umbria: 242.016 (16.367) (1.473)

Sardegna: 239.789 (30.297) (1.989)

P.A. Bolzano: 201.114 (5.805) (512)

P.A. Trento: 151.851 (4.016) (466)

Basilicata: 111.287 (26.700) (712)

Molise: 51.187 (8.196) (430)

Valle d’Aosta: 33.037 (1.123) (90)

Fonte dati: Ministero della Salute