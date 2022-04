5.122 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 9 le vittime

Situazione Covid-19 al 16 aprile 2022.

Sono 5.122 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.446).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -3.034, in aumento (2.118) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -5.152 casi.

8.147 sono i guariti, in diminuzione (-1.435) rispetto ai 9.582 di ieri, mentre si registrano 9 decessi, a differenza delle 16 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 57 (ieri erano 56), i ricoverati con sintomi sono 910 (ieri 951), mentre sono 131.234 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 134.228.

Il totale dei positivi si attesta a 132.201 casi, i guariti attualmente sono 908.474, mentre 10.353 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 132.201 -3.034 -5.152 2.118 -41,11% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 908.474 8.147 9.582 -1.435 -14,98% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.353 9 16 -7 -43,75% [▲] TOTALE CASI: 1.051.028 5.122 4.446 676 15,20% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 57 56 1 1,79% [▼] TAMPONI ESEGUITI 3.471 4.522 -1.051 -23,24% Media mensile positivi 4.549.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.361.325



Persone vaccinate

49.367.001

91,44 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.051.028

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 252.405 (1.143)

Catania: 219.958 (992)

Messina: 149.203 (1.174)

Siracusa: 95.512 (428)

Agrigento: 81.976 (370)

Trapani: 80.435 (378)

Ragusa: 77.029 (259)

Caltanissetta: 63.795 (168)

Enna: 30.715 (210)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.659.835 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.666.373 (166.883) (8.598)

Veneto: 1.591.636 (77.424) (6.354)

Campania: 1.509.175 (159.212) (6.971)

Lazio: 1.401.185 (143.138) (6.894)

Emilia-Romagna: 1.352.490 (59.919) (4.656)

Piemonte: 1.100.313 (59.160) (3.518)

Sicilia: 1.051.028 (132.201) (4.399)

Toscana: 1.050.045 (51.754) (3.983)

Puglia: 1.002.188 (101.285) (5.277)

Marche: 420.642 (9.443) (1.784)

Liguria: 408.158 (17.243) (1.516)

Friuli Venezia Giulia: 351.101 (25.046) (1.194)

Abruzzo: 345.681 (46.575) (1.948)

Calabria: 331.313 (84.139) (1.873)

Sardegna: 256.889 (30.112) (1.643)

Umbria: 253.506 (13.058) (1.163)

P.A. Bolzano: 205.684 (4.758) (450)

P.A. Trento: 155.998 (4.103) (415)

Basilicata: 117.860 (26.577) (698)

Molise: 54.692 (7.916) (377)

Valle d’Aosta: 33.878 (1.392) (104)

Fonte dati: Ministero della Salute