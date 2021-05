494 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 78 nel messinese, 14 le vittime

Situazione Covid-19 all’8 maggio 2021.

Sono 494 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 851) a fronte di 5.766 tamponi (ieri 8.958), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 8,56%. Media mensile positivi 1.056,3.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -485, in aumento (215) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -700 casi.

965 sono i guariti, in diminuzione (-567) rispetto ai 1.532 di ieri, mentre si registrano 14 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 136 (ieri erano 140); i ricoverati con sintomi sono 974 (ieri 995), mentre sono 21.035 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 21.495.

Il totale dei positivi si attesta a 22.145 casi, i guariti attualmente sono 188.122, mentre 5.560 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 22.145 -485 -700 215 -30,71% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 188.122 965 1.532 -567 -37,01% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 5.560 14 19 -5 -26,32% [▼] TOTALE CASI: 215.827 494 851 -357 -41,95% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 136 140 -4 -2,86% [▼] TAMPONI ESEGUITI 5.766 8.958 -3.192 -35,63% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 8,56%. Media mensile positivi 1.056,3.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

23.829.080

Persone vaccinate

7.336.412



IN SICILIA

Totale casi regionali: 215.827

Totale ed incremento casi

Palermo: 66.995 (108)

Catania: 55.301 (103)

Messina: 25.151 (78)

Siracusa: 15.506 (40)

Trapani: 13.216 (19)

Ragusa: 11.797 (68)

Caltanissetta: 11.083 (59)

Agrigento: 10.865 (15)

Enna: 5.913 (4)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.111.210

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 818.414 (45.724) (1.326)

Veneto: 417.480 (19.026) (492)

Campania: 404.364 (85.591) (1.233)

Emilia-Romagna: 376.018 (33.354) (650)

Piemonte: 351.985 (13.487) (592)

Lazio: 331.968 (37.668) (788)

Puglia: 242.687 (44.338) (646)

Toscana: 233.249 (17.453) (713)

Sicilia: 215.827 (22.145) (494)

Friuli Venezia Giulia: 106.085 (6.391) (68)

Liguria: 101.015 (4.078) (152)

Marche: 99.737 (5.534) (250)

Abruzzo: 72.516 (7.947) (145)

P.A. Bolzano: 71.803 (1.139) (83)

Calabria: 62.950 (13.826) (312)

Sardegna: 55.651 (15.660) (54)

Umbria: 55.270 (2.583) (108)

P.A. Trento: 44.557 (880) (57)

Basilicata: 24.985 (5.972) (103)

Molise: 13.432 (466) (18)

Valle d’Aosta: 11.217 (592) (8)