457 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 2 nel messinese

Situazione Covid-19 al 26 luglio 2021.

Sono 457 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 568) a fronte di 2.942 tamponi (ieri 3.969), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 15,53%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 446, in diminuzione (-3) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 449 casi.

11 sono i guariti, in diminuzione (-108) rispetto ai 119 di ieri, mentre si registrano 0 decessi, a differenza delle 0 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 28 (ieri erano 29); i ricoverati con sintomi sono 216 (ieri 192), mentre sono 8.123 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 7.700.

Il totale dei positivi si attesta a 8.367 casi, i guariti attualmente sono 225.162, mentre 6.024 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 8.367 446 449 -3 -0,67% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 225.162 11 119 -108 -90,76% [=] DECEDUTI – TOTALI: 6.024 0 0 0 0% [▼] TOTALE CASI: 239.553 457 568 -111 -19,54% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 28 29 -1 -3,45% [▼] TAMPONI ESEGUITI 2.942 3.969 -1.027 -25,88% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 15,53%. Media mensile positivi 275,76.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

65.315.438

Persone vaccinate

30.119.047

55,77 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 239.553

Palermo: 71.116 (128)

Catania: 61.541 (83)

Messina: 27.073 (2)

Siracusa: 17.154 (33)

Trapani: 14.717 (8)

Ragusa: 14.257 (60)

Caltanissetta: 13.585 (142)

Agrigento: 13.153 (0)

Enna: 6.957 (1)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.320.530

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 849.493 (8.683) (177)

Veneto: 432.823 (10.081) (407)

Campania: 429.276 (8.238) (115)

Emilia-Romagna: 391.891 (5.237) (469)

Piemonte: 364.655 (1.610) (59)

Lazio: 354.846 (7.279) (550)

Puglia: 255.105 (1.871) (56)

Toscana: 248.932 (4.407) (361)

Sicilia: 239.553 (8.367) (457)

Friuli Venezia Giulia: 107.592 (440) (20)

Marche: 104.916 (1.691) (54)

Liguria: 104.651 (913) (63)

Abruzzo: 75.777 (1.180) (6)

P.A. Bolzano: 73.653 (264) (1)

Calabria: 70.287 (2.327) (88)

Sardegna: 60.315 (3.490) (209)

Umbria: 57.702 (1.112) (7)

P.A. Trento: 46.217 (326) (17)

Basilicata: 27.224 (551) (1)

Molise: 13.879 (123) (0)