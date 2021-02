453 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 27 nel messinese

Situazione Covid-19 al 28 febbraio 2021.

Sono 453 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 518) a fronte di 8.100 tamponi (ieri 8.343), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 5,59%. Media mensile positivi 600,56.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 211, in aumento (1.037) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -826 casi.

221 sono i guariti, in diminuzione (-1.102) rispetto ai 1.323 di ieri, mentre si registrano 21 decessi, invariati rispetto ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 133 (ieri erano 134); i ricoverati con sintomi sono 725 (ieri 734), mentre sono 25.124 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 24.903.

Il totale dei positivi si attesta a 25982 casi, i guariti attualmente sono 122.438, mentre 4.138 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 25.982 211 -826 1.037 -125,54% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 122.438 221 1.323 -1.102 -83,30% [=] DECEDUTI – TOTALI: 4.138 21 21 0 0,00% [▼] TOTALE CASI: 152.558 453 518 -65 -12,55% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 133 134 -1 -0,75% [▼] TAMPONI ESEGUITI 8.100 8.343 -243 -2,91% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 5,59%. Media mensile positivi 600,56.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 43.799 (213)

Catania: 41.746 (54)

Messina: 19.841 (27)

Trapani: 10.631 (8)

Siracusa: 10.607 (41)

Ragusa: 8.391 (26)

Caltanissetta: 6.980 (38)

Agrigento: 6.141 (39)

Enna: 4.422 (7)

IN ITALIA Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 603.081 (66.341) (3.529)

Veneto: 333.647 (24.519) (911)

Campania: 267.619 (77.023) (2.561)

Emilia-Romagna: 260.602 (42.678) (2.610)

Piemonte: 247.134 (16.077) (902)

Lazio: 234.228 (35.801) (1.341)

Toscana: 156.235 (18.049) (1.068)

Sicilia: 152.558 (25.982) (453)

Puglia: 147.050 (33.081) (1.053)

Liguria: 77.978 (5.383) (248)

Friuli Venezia Giulia: 76.812 (10.082) (341)

Marche: 67.857 (10.230) (588)

Abruzzo: 54.468 (13.244) (568)

P.A. Bolzano: 53.804 (6.702) (226)

Umbria: 44.683 (8.141) (212)

Sardegna: 41.191 (12.855) (77)

Calabria: 37.880 (6.264) (160)

P.A. Trento: 34.058 (3.933) (329)

Basilicata: 15.635 (4.032) (101)

Molise: 10.691 (1.776) (144)

Valle d’Aosta: 8.054 (174) (33)