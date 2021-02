452 nuovi casi di Covid in Sicilia, 21 nel messinese

Situazione Covid-19 al 23 febbraio 2021.

Sono 452 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 412) a fronte di 8.334 tamponi (ieri 7.364), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 5,42%. Media settimanale positivi 450,42.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -710, in diminuzione (-897) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 187 casi.

1.141 sono i guariti, in aumento (935) rispetto ai 206 di ieri, mentre si registrano 21 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 135 (ieri erano 142); i ricoverati con sintomi sono 818 (ieri 843), mentre sono 27.704 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 28.382.

Il totale dei positivi si attesta a 28.657 casi, i guariti attualmente sono 117.158, mentre 4.039 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 28.657 -710 187 -897 -479,68% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 117.158 1.141 206 935 453,88% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 4.039 21 19 2 10,53% [▲] TOTALE CASI: 149.854 452 412 40 9,71% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 135 142 -7 -4,93% [▲] TAMPONI ESEGUITI 8.334 7.364 970 13,17% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 5,42%. Media settimanale positivi 450,42

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 42.667 (163)

Catania: 41.221 (126)

Messina: 19.608 (21)

Trapani: 10.569 (17)

Siracusa: 10.373 (37)

Ragusa: 8.281 (25)

Caltanissetta: 6.802 (5)

Agrigento: 5.981 (37)

Enna: 4.352 (21)

IN ITALIA Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 583.251 (54.715) (2.480)

Veneto: 328.078 (22.297) (1.062)

Campania: 255.754 (70.533) (1.436)

Emilia-Romagna: 249.429 (36.725) (1.588)

Piemonte: 240.611 (13.105) (1.023)

Lazio: 227.557 (34.927) (889)

Toscana: 150.556 (15.121) (824)

Sicilia: 149.854 (28.657) (452)

Puglia: 141.625 (32.442) (823)

Liguria: 76.291 (4.867) (381)

Friuli Venezia Giulia: 74.349 (9.171) (241)

Marche: 64.437 (9.124) (581)

P.A. Bolzano: 52.147 (7.106) (374)

Abruzzo: 51.764 (12.823) (322)

Umbria: 43.351 (8.509) (262)

Sardegna: 40.812 (13.087) (47)

Calabria: 36.820 (6.198) (116)

P.A. Trento: 32.274 (2.992) (232)

Basilicata: 15.037 (3.692) (151)

Molise: 10.183 (1.721) (26)

Valle d’Aosta: 7.982 (136) (4)