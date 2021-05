411 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 22 le vittime

Situazione Covid-19 al 18 maggio 2021.

Sono 411 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 299) a fronte di 7.737 tamponi (ieri 5.614), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 5,31%. Media mensile positivi 841,53.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -403, in aumento (60) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -463 casi.

792 sono i guariti, in aumento (34) rispetto ai 758 di ieri, mentre si registrano 22 decessi, a differenza delle 4 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 108 (ieri erano 112); i ricoverati con sintomi sono 786 (ieri 808), mentre sono 15.399 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 15.776.

Il totale dei positivi si attesta a 16.293 casi, i guariti attualmente sono 198.783, mentre 5.689 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 16.293 -403 -463 60 -12,96% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 198.783 792 758 34 4,49% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 5.689 22 4 18 450,00% [▲] TOTALE CASI: 220.765 411 299 112 37,46% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 108 112 -4 -3,57% [▲] TAMPONI ESEGUITI 7.737 5.614 2.123 37,82% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 5,31%. Media mensile positivi 841,53.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

27.919.253

Persone vaccinate

8.847.529

14,93 % della popolazione



IN SICILIA

Totale casi regionali: 220.765

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 68.197 (85)

Catania: 56.823 (157)

Messina: 25.709 (49)

Siracusa: 15.834 (7)

Trapani: 13.485 (52)

Ragusa: 12.193 (20)

Caltanissetta: 11.311 (6)

Agrigento: 11.196 (34)

Enna: 6.017 (1)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.167.025

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 826.762 (37.813) (598)

Veneto: 420.657 (14.481) (306)

Campania: 412.784 (77.229) (598)

Emilia-Romagna: 380.246 (22.281) (331)

Piemonte: 356.454 (9.956) (437)

Lazio: 337.210 (32.055) (348)

Puglia: 246.901 (36.789) (407)

Toscana: 237.442 (13.932) (291)

Sicilia: 220.765 (16.293) (411)

Friuli Venezia Giulia: 106.563 (5.574) (42)

Liguria: 101.913 (2.801) (80)

Marche: 101.192 (4.683) (115)

Abruzzo: 73.295 (6.414) (33)

P.A. Bolzano: 72.313 (944) (85)

Calabria: 64.811 (11.488) (108)

Sardegna: 56.216 (13.994) (61)

Umbria: 55.888 (2.343) (69)

P.A. Trento: 44.965 (679) (36)

Basilicata: 25.728 (4.890) (84)

Molise: 13.518 (282) (3)

Valle d’Aosta: 11.402 (387) (9)