400 milioni da recuperare: l’allarme sulla sanità pubblica in Sicilia

Il bilancio della sanità pubblica in Sicilia deve fare i conti con un nuovo buco che potrebbe ammontare a circa 400 milioni di euro entro la fine dell’anno. A lanciare l’allarme è stato un documento riservato giunto sulle scrivanie degli assessori al Bilancio e alla Sanità .

Secondo la nota, l’anno scorso il bilancio della sanità ha beneficiato di entrate extra, dovute soprattutto alla gestione dell’emergenza Covid, che non ci saranno nel 2023. In tal modo, il budget generale sarà ridotto e sarà necessario tagliare le spese di conseguenza.

L’ex direttore della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Sanità , Mario La Rocca, ha suggerito alcune possibili voci di risparmio, come la riduzione dei contratti a termine nella sanità pubblica e il ridimensionamento delle Uca, i pool di medici e infermieri che seguono a domicilio i positivi al Covid. In ogni caso, l’attuale governo dovrà fare un giro di vite sulle spese per recuperare la cifra mancante, stimata inizialmente tra i 200 e i 250 milioni di euro.

