4.942 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 20 le vittime

Situazione Covid-19 al 28 aprile 2022.

Sono 4.942 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.043).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 383, in diminuzione (-1.931) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 2.314 casi.

4.539 sono i guariti, in diminuzione (-165) rispetto ai 4.704 di ieri, mentre si registrano 20 decessi, a differenza delle 25 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 47 (ieri erano 49), i ricoverati con sintomi sono 850 (ieri 862), mentre sono 123.764 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 123.367.

Il totale dei positivi si attesta a 124.661 casi, i guariti attualmente sono 969.267, mentre 10.549 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 124.661 383 2.314 -1.931 -83,45% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 969.267 4.539 4.704 -165 -3,51% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.549 20 25 -5 -20,00% [▼] TOTALE CASI: 1.104.477 4.942 7.043 -2.101 -29,83% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 47 49 -2 -4,08% [▲] TAMPONI ESEGUITI 5.142 3.962 1.180 29,78% Media mensile positivi 4.044.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.728.641



Persone vaccinate

49.375.729

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.104.477

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 264.869 (1.145)

Catania: 229.956 (825)

Messina: 158.682 (971)

Siracusa: 100.428 (423)

Agrigento: 86.743 (396)

Trapani: 85.019 (446)

Ragusa: 80.360 (310)

Caltanissetta: 66.302 (242)

Enna: 32.118 (184)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.349.788 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.750.788 (161.377) (8.634)

Veneto: 1.656.721 (72.766) (6.948)

Campania: 1.591.682 (176.071) (7.313)

Lazio: 1.472.600 (156.392) (6.351)

Emilia-Romagna: 1.401.298 (59.542) (6.011)

Piemonte: 1.137.947 (63.841) (3.718)

Sicilia: 1.104.477 (124.661) (4.106)

Toscana: 1.090.991 (49.294) (3.763)

Puglia: 1.058.128 (105.449) (4.293)

Marche: 441.197 (6.185) (1.963)

Liguria: 424.306 (17.071) (1.433)

Abruzzo: 370.151 (55.577) (5.385)

Friuli Venezia Giulia: 361.409 (24.554) (1.303)

Calabria: 354.493 (86.680) (2.063)

Sardegna: 276.615 (29.207) (2.028)

Umbria: 266.081 (12.493) (1.628)

P.A. Bolzano: 210.238 (4.001) (380)

P.A. Trento: 160.367 (3.851) (459)

Basilicata: 126.253 (29.443) (785)

Molise: 59.153 (8.904) (549)

Valle d’Aosta: 34.893 (1.447) (91)

Fonte dati: Ministero della Salute