4.852 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 15 le vittime

Situazione Covid-19 al 6 marzo 2022.

Sono 4.852 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.972).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 328, in diminuzione (-208) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 536 casi.

4.509 sono i guariti, in aumento (95) rispetto ai 4.414 di ieri, mentre si registrano 15 decessi, a differenza delle 22 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 63 (ieri erano 65); i ricoverati con sintomi sono 886 (ieri 911), mentre sono 220.822 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 220.467.

Il totale dei positivi si attesta a 221.771 casi, i guariti attualmente sono 583.196, mentre 9.617 è il numero delle vittime ad oggi.

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 221.771 328 536 -208 -38,81% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 583.196 4.509 4.414 95 2,15% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.617 15 22 -7 -31,82% [▼] TOTALE CASI: 814.584 4.852 4.972 -120 -2,41% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 63 65 -2 -3,08% [▼] TAMPONI ESEGUITI 3.945 6.113 -2.168 -35,47% Media mensile positivi 4.830.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

134.564.100



Persone vaccinate

49.287.760

91,26 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 814.584

Palermo: 193.170 (1.359)

Catania: 187.310 (688)

Messina: 105.966 (749)

Siracusa: 77.388 (358)

Ragusa: 60.139 (386)

Trapani: 58.321 (412)

Agrigento: 57.151 (596)

Caltanissetta: 51.301 (219)

Enna: 23.838 (85)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 13.026.112

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.359.624 (110.818) (3.627)

Veneto: 1.352.070 (49.566) (3.029)

Campania: 1.228.415 (125.243) (3.421)

Emilia-Romagna: 1.198.689 (28.888) (2.089)

Lazio: 1.097.865 (112.662) (3.923)

Piemonte: 988.384 (42.568) (1.108)

Toscana: 872.171 (23.676) (2.487)

Sicilia: 814.584 (221.771) (4.017)

Puglia: 756.171 (74.339) (2.929)

Liguria: 351.025 (12.772) (818)

Marche: 335.883 (15.307) (1.619)

Friuli Venezia Giulia: 311.736 (17.078) (453)

Abruzzo: 269.974 (65.108) (918)

Calabria: 226.269 (46.708) (1.327)

P.A. Bolzano: 190.856 (4.241) (366)

Umbria: 190.163 (10.623) (1.132)

Sardegna: 182.981 (25.238) (846)

P.A. Trento: 140.696 (2.900) (228)

Basilicata: 86.177 (19.662) (395)

Molise: 40.713 (5.854) (290)

Valle d’Aosta: 31.666 (1.319) (35)

Fonte dati: Ministero della Salute