4.679 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 15 le vittime

Situazione Covid-19 al 7 aprile 2022.

Sono 4.679 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.177).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -24.853, in diminuzione (-21.958) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.895 casi.

29.517 sono i guariti, in aumento (21.468) rispetto ai 8.049 di ieri, mentre si registrano 15 decessi, a differenza delle 23 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 63 (ieri erano 56); i ricoverati con sintomi sono 994 (ieri 1.001), mentre sono 157.812 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 182.665.

Il totale dei positivi si attesta a 158.869 casi, i guariti attualmente sono 841.135, mentre 10.223 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 158.869 -24.853 -2.895 -21.958 758,48% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 841.135 29.517 8.049 21.468 266,72% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.223 15 23 -8 -34,78% [▼] TOTALE CASI: 1.010.227 4.679 5.177 -498 -9,62% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 63 56 7 12,50% [▼] TAMPONI ESEGUITI 4.346 4.946 -600 -12,13% Media mensile positivi 4.964.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.122.913



Persone vaccinate

49.359.278

91,39 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.010.227

Totale ed incremento casi

Palermo: 242.390 (1.273)

Catania: 212.619 (760)

Messina: 141.374 (573)

Siracusa: 91.978 (456)

Agrigento: 78.709 (438)

Trapani: 76.765 (449)

Ragusa: 74.669 (304)

Caltanissetta: 62.036 (232)

Enna: 29.687 (194)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.106.066 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.594.113 (164.825) (9.368)

Veneto: 1.535.459 (82.092) (7.605)

Campania: 1.450.311 (165.857) (7.435)

Lazio: 1.340.164 (137.963) (7.591)

Emilia-Romagna: 1.311.898 (56.795) (4.942)

Piemonte: 1.071.027 (55.919) (3.330)

Toscana: 1.014.580 (50.025) (4.751)

Sicilia: 1.010.227 (158.869) (4.142)

Puglia: 958.772 (112.540) (5.578)

Marche: 404.841 (11.489) (2.249)

Liguria: 394.998 (17.539) (1.537)

Friuli Venezia Giulia: 341.725 (24.170) (1.223)

Abruzzo: 328.701 (42.707) (2.101)

Calabria: 313.551 (80.006) (2.326)

Umbria: 243.286 (16.073) (1.270)

Sardegna: 241.569 (30.084) (1.780)

P.A. Bolzano: 201.628 (5.747) (514)

P.A. Trento: 152.340 (4.133) (489)

Basilicata: 112.109 (26.789) (822)

Molise: 51.651 (8.270) (464)

Valle d’Aosta: 33.116 (1.164) (79)

Fonte dati: Ministero della Salute