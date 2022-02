4.603 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 10 le vittime

Situazione Covid-19 al 20 febbraio 2022.

Sono 4.603 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.656).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -937, in aumento (700) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.637 casi.

5.530 sono i guariti, in diminuzione (-1.727) rispetto ai 7.257 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, a differenza delle 36 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 100 (ieri erano 99); i ricoverati con sintomi sono 1.179 (ieri 1.189), mentre sono 246.243 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 247.171.

Il totale dei positivi si attesta a 247.522 casi, i guariti attualmente sono 494.087, mentre 9.263 è il numero delle vittime ad oggi.

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 247.522 -937 -1.637 700 -42,76% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 494.087 5.530 7.257 -1.727 -23,80% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 9.263 10 36 -26 -72,22% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 750.872 4.603 5.656 -1.053 -18,62% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 100 99 1 1,01% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 4.958 5.796 -838 -14,46% Media mensile positivi 6.189.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

133.123.458



Persone vaccinate

49.238.101

91,16 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 750.872

Totale ed incremento casi

Palermo: 177.891 (1.070)

Catania: 177.043 (926)

Messina: 95.226 (705)

Siracusa: 71.182 (543)

Ragusa: 55.383 (287)

Trapani: 52.934 (377)

Agrigento: 51.084 (253)

Caltanissetta: 48.269 (213)

Enna: 21.860 (229)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.469.975

Lombardia: 2.299.110 (137.741) (4.303)

Veneto: 1.301.419 (73.475) (3.805)

Campania: 1.177.670 (154.565) (4.743)

Emilia-Romagna: 1.167.308 (53.099) (2.942)

Lazio: 1.038.468 (196.985) (4.917)

Piemonte: 962.420 (54.388) (1.519)

Toscana: 836.999 (48.101) (2.665)

Sicilia: 750.872 (247.522) (4.468)

Puglia: 708.546 (86.582) (3.541)

Liguria: 336.907 (17.786) (983)

Marche: 316.582 (22.815) (1.634)

Friuli Venezia Giulia: 303.306 (25.001) (640)

Abruzzo: 254.196 (93.010) (1.274)

Calabria: 203.442 (48.842) (1.226)

P.A. Bolzano: 183.994 (7.644) (450)

Umbria: 178.551 (11.173) (820)

Sardegna: 165.967 (36.171) (976)

P.A. Trento: 136.655 (5.104) (333)

Basilicata: 79.315 (19.720) (419)

Molise: 37.127 (7.068) (378)

Valle d’Aosta:¬†31.121¬†(1.555)¬†(45)

Fonte dati: Ministero della Salute