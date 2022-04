4.446 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 16 le vittime

Situazione Covid-19 al 15 aprile 2022.

Sono 4.446 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.417).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -5.152, in diminuzione (-3.114) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.038 casi.

9.582 sono i guariti, in aumento (3.146) rispetto ai 6.436 di ieri, mentre si registrano 16 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 56 (ieri erano 53), i ricoverati con sintomi sono 951 (ieri 934), mentre sono 134.228 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 139.400.

Il totale dei positivi si attesta a 135.235 casi, i guariti attualmente sono 900.327, mentre 10.344 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 135.235 -5.152 -2.038 -3.114 152,80% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 900.327 9.582 6.436 3.146 48,88% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.344 16 19 -3 -15,79% [▲] TOTALE CASI: 1.045.906 4.446 4.417 29 0,66% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 56 53 3 5,66% [▲] TAMPONI ESEGUITI 4.522 4.341 181 4,17% Media mensile positivi 4.636.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.328.765



Persone vaccinate

49.365.790

91,44 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.045.906

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 251.262 (1.081)

Catania: 218.966 (838)

Messina: 148.029 (817)

Siracusa: 95.084 (471)

Agrigento: 81.606 (353)

Trapani: 80.057 (372)

Ragusa: 76.770 (265)

Caltanissetta: 63.627 (171)

Enna: 30.505 (78)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.595.302 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.657.775 (161.972) (8.098)

Veneto: 1.585.282 (78.010) (6.325)

Campania: 1.502.204 (158.590) (6.679)

Lazio: 1.394.291 (142.744) (6.947)

Emilia-Romagna: 1.347.834 (59.520) (4.748)

Piemonte: 1.096.795 (58.857) (3.359)

Toscana: 1.046.062 (50.345) (4.083)

Sicilia: 1.045.906 (135.235) (3.705)

Puglia: 996.911 (102.567) (4.434)

Marche: 418.858 (10.124) (1.922)

Liguria: 406.642 (17.562) (1.517)

Friuli Venezia Giulia: 349.912 (24.802) (1.060)

Abruzzo: 343.733 (45.526) (1.993)

Calabria: 329.440 (84.591) (1.858)

Sardegna: 255.246 (30.215) (1.803)

Umbria: 252.343 (13.438) (1.097)

P.A. Bolzano: 205.234 (4.921) (457)

P.A. Trento: 155.583 (4.154) (421)

Basilicata: 117.162 (26.544) (619)

Molise: 54.315 (7.866) (354)

Valle d’Aosta: 33.774 (1.341) (76)

Fonte dati: Ministero della Salute