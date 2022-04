4.444 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 8 le vittime

Situazione Covid-19 al 9 aprile 2022.

Sono 4.444 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.562).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -7.318, in diminuzione (-5.622) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.696 casi.

11.754 sono i guariti, in aumento (4.515) rispetto ai 7.239 di ieri, mentre si registrano 8 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 62 (ieri erano 65), i ricoverati con sintomi sono 976 (ieri 979), mentre sono 148.817 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 156.129.

Il totale dei positivi si attesta a 149.855 casi, i guariti attualmente sono 860.128, mentre 10.250 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 149.855 -7.318 -1.696 -5.622 331,49% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 860.128 11.754 7.239 4.515 62,37% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 10.250 8 19 -11 -57,89% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 1.020.233 4.444 5.562 -1.118 -20,10% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 62 65 -3 -4,62% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 4.254 4.639 -385 -8,30% Media mensile positivi 4.901.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.171.347



Persone vaccinate

49.361.188

91,43 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.020.233

Totale ed incremento casi

Palermo: 244.776 (1.086)

Catania: 214.359 (789)

Messina: 143.263 (608)

Siracusa: 92.811 (390)

Agrigento: 79.537 (398)

Trapani: 77.779 (469)

Ragusa: 75.261 (307)

Caltanissetta: 62.513 (232)

Enna: 29.934 (165)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.238.128 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.611.334 (164.470) (8.540)

Veneto: 1.549.207 (79.767) (6.820)

Campania: 1.464.330 (163.344) (6.795)

Lazio: 1.354.268 (137.853) (7.255)

Emilia-Romagna: 1.321.748 (58.512) (4.717)

Piemonte: 1.077.299 (56.346) (3.020)

Toscana: 1.023.109 (49.684) (4.134)

Sicilia: 1.020.233 (149.855) (4.005)

Puglia: 969.602 (109.192) (5.478)

Marche: 408.812 (10.860) (1.885)

Liguria: 397.969 (17.418) (1.490)

Friuli Venezia Giulia: 344.065 (24.449) (1.206)

Abruzzo: 332.894 (43.749) (2.122)

Calabria: 317.824 (81.194) (2.100)

Umbria: 245.691 (15.219) (1.138)

Sardegna: 244.879 (30.372) (1.462)

P.A. Bolzano: 202.623 (5.434) (443)

P.A. Trento: 153.252 (4.210) (439)

Basilicata: 113.541 (26.719) (701)

Molise: 52.201 (8.029) (180)

Valle d’Aosta:¬†33.247¬†(1.189)¬†(62)

Fonte dati: Ministero della Salute