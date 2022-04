4.417 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 19 le vittime

Situazione Covid-19 al 14 aprile 2022.

Sono 4.417 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.322).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.038, in aumento (3.844) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -5.882 casi.

6.436 sono i guariti, in diminuzione (-3.741) rispetto ai 10.177 di ieri, mentre si registrano 19 decessi, a differenza delle 27 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 53 (ieri erano 59), i ricoverati con sintomi sono 934 (ieri 944), mentre sono 139.400 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 141.422.

Il totale dei positivi si attesta a 140.387 casi, i guariti attualmente sono 890.745, mentre 10.328 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 140.387 -2.038 -5.882 3.844 -65,35% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 890.745 6.436 10.177 -3.741 -36,76% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.328 19 27 -8 -29,63% [▲] TOTALE CASI: 1.041.460 4.417 4.322 95 2,20% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 53 59 -6 -10,17% [▼] TAMPONI ESEGUITI 4.341 5.159 -818 -15,86% Media mensile positivi 4.714.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.291.669



Persone vaccinate

49.364.510

91,44 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.041.460

Totale ed incremento casi

Palermo: 250.181 (1.427)

Catania: 218.128 (878)

Messina: 147.212 (518)

Siracusa: 94.613 (343)

Agrigento: 81.253 (328)

Trapani: 79.685 (387)

Ragusa: 76.505 (252)

Caltanissetta: 63.456 (193)

Enna: 30.427 (91)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.533.012 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.649.677 (165.667) (8.780)

Veneto: 1.578.957 (78.515) (6.861)

Campania: 1.495.525 (159.162) (6.627)

Lazio: 1.387.344 (142.814) (7.200)

Emilia-Romagna: 1.343.088 (59.349) (5.069)

Piemonte: 1.093.436 (58.531) (3.803)

Toscana: 1.041.979 (49.908) (4.122)

Sicilia: 1.041.460 (140.387) (3.747)

Puglia: 992.477 (103.266) (5.197)

Marche: 416.936 (9.892) (1.894)

Liguria: 405.125 (17.585) (1.581)

Friuli Venezia Giulia: 348.855 (24.720) (1.229)

Abruzzo: 341.741 (45.589) (2.032)

Calabria: 327.582 (84.066) (1.837)

Sardegna: 253.443 (29.658) (1.711)

Umbria: 251.246 (13.668) (1.175)

P.A. Bolzano: 204.777 (4.953) (492)

P.A. Trento: 155.162 (4.202) (463)

Basilicata: 116.543 (26.500) (647)

Molise: 53.961 (7.906) (387)

Valle d’Aosta: 33.698 (1.324) (97)

Fonte dati: Ministero della Salute