4.353 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 29 le vittime

Situazione Covid-19 al 26 febbraio 2022.

Sono 4.353 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.540).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.325, in diminuzione (-1.715) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 390 casi.

5.649 sono i guariti, in aumento (1.515) rispetto ai 4.134 di ieri, mentre si registrano 29 decessi, a differenza delle 16 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 77 (ieri erano 74); i ricoverati con sintomi sono 1.046 (ieri 1.112), mentre sono 228.716 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 229.978.

Il totale dei positivi si attesta a 229.839 casi, i guariti attualmente sono 540.517, mentre 9.424 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 229.839 -1.325 390 -1.715 -439,74% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 540.517 5.649 4.134 1.515 36,65% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 9.424 29 16 13 81,25% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 779.780 4.353 4.540 -187 -4,12% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 77 74 3 4,05% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 4.827 5.531 -704 -12,73% Media mensile positivi 5.738.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

133.838.412



Persone vaccinate

49.266.525

91,22 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 779.780

Totale ed incremento casi

Palermo: 184.835 (1.154)

Catania: 182.015 (678)

Messina: 100.065 (805)

Siracusa: 74.330 (406)

Ragusa: 57.431 (317)

Trapani: 55.021 (306)

Agrigento: 53.566 (364)

Caltanissetta: 49.708 (203)

Enna: 22.809 (120)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.732.680

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.327.840 (121.933) (4.408)

Veneto: 1.325.721 (58.890) (4.183)

Campania: 1.201.866 (137.803) (3.578)

Emilia-Romagna: 1.182.462 (38.383) (2.223)

Lazio: 1.068.456 (149.693) (4.482)

Piemonte: 975.614 (47.181) (1.826)

Toscana: 852.932 (34.148) (2.363)

Sicilia: 779.780 (229.839) (3.358)

Puglia: 730.126 (80.908) (3.315)

Liguria: 343.761 (15.133) (1.008)

Marche: 325.225 (20.126) (1.268)

Friuli Venezia Giulia: 307.621 (20.105) (637)

Abruzzo: 262.131 (61.490) (1.135)

Calabria: 212.804 (46.110) (1.136)

P.A. Bolzano: 187.528 (6.037) (559)

Umbria: 183.194 (10.031) (729)

Sardegna: 174.527 (31.680) (1.091)

P.A. Trento: 138.648 (3.934) (279)

Basilicata: 82.496 (19.614) (491)

Molise: 38.578 (6.141) (280)

Valle d’Aosta:¬†31.370¬†(1.379)¬†(26)

Fonte dati: Ministero della Salute