4.322 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 27 le vittime

Situazione Covid-19 al 13 aprile 2022.

Sono 4.322 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.115).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -5.882, in diminuzione (-6.209) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 327 casi.

10.177 sono i guariti, in aumento (4.408) rispetto ai 5.769 di ieri, mentre si registrano 27 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 59 (ieri erano 60), i ricoverati con sintomi sono 944 (ieri 967), mentre sono 141.422 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 147.280.

Il totale dei positivi si attesta a 142.425 casi, i guariti attualmente sono 884.309, mentre 10.309 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 142.425 -5.882 327 -6.209 -1.898,78% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 884.309 10.177 5.769 4.408 76,41% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.309 27 19 8 42,11% [▼] TOTALE CASI: 1.037.043 4.322 6.115 -1.793 -29,32% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 59 60 -1 -1,67% [▲] TAMPONI ESEGUITI 5.159 4.125 1.034 25,07% Media mensile positivi 4.795.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.262.102



Persone vaccinate

49.363.352

91,43 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.037.043

Totale ed incremento casi

Palermo: 248.754 (935)

Catania: 217.250 (784)

Messina: 146.694 (792)

Siracusa: 94.270 (434)

Agrigento: 80.925 (390)

Trapani: 79.298 (411)

Ragusa: 76.253 (237)

Caltanissetta: 63.263 (199)

Enna: 30.336 (140)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.467.395 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.640.897 (165.258) (8.723)

Veneto: 1.572.096 (77.796) (6.978)

Campania: 1.488.898 (159.981) (6.279)

Lazio: 1.380.144 (142.076) (6.625)

Emilia-Romagna: 1.338.021 (58.963) (5.472)

Piemonte: 1.089.633 (57.601) (3.680)

Toscana: 1.037.857 (49.995) (4.011)

Sicilia: 1.037.043 (142.425) (3.764)

Puglia: 987.280 (104.240) (3.902)

Marche: 415.042 (10.173) (1.071)

Liguria: 403.544 (17.647) (1.563)

Friuli Venezia Giulia: 347.627 (24.377) (1.076)

Abruzzo: 339.710 (45.027) (1.723)

Calabria: 325.745 (83.734) (2.002)

Sardegna: 251.732 (29.869) (1.790)

Umbria: 250.071 (13.920) (1.373)

P.A. Bolzano: 204.285 (4.931) (432)

P.A. Trento: 154.699 (4.123) (429)

Basilicata: 115.896 (26.492) (602)

Molise: 53.574 (7.955) (446)

Valle d’Aosta: 33.601 (1.275) (96)

Fonte dati: Ministero della Salute