4.037 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 23 le vittime

Situazione Covid-19 al 17 gennaio 2022.

Sono 4.037 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 8.521) a fronte di 5.209 tamponi (ieri 8.792), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 77,5%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 3.065, in diminuzione (-4.283) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 7.348 casi.

949 sono i guariti, in diminuzione (-187) rispetto ai 1.136 di ieri, mentre si registrano 23 decessi, a differenza delle 37 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 170 (ieri erano 168); i ricoverati con sintomi sono 1.392 (ieri 1.348), mentre sono 175.192 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 172.173.

Il totale dei positivi si attesta a 176.754 casi, i guariti attualmente sono 341.967, mentre 7.938 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 176.754 3.065 7.348 -4.283 -58,29% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 341.967 949 1.136 -187 -16,46% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 7.938 23 37 -14 -37,84% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 526.659 4.037 8.521 -4.484 -52,62% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 170 168 2 1,19% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 5.209 8.792 -3.583 -40,75% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 77,5%. Media mensile positivi 6.245,31.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

120.593.869



Persone vaccinate

48.602.917

89,99 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 526.659

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 130.569 (983)

Catania: 130.078 (1059)

Messina: 64.608 (197)

Siracusa: 45.568 (589)

Trapani: 35.995 (454)

Agrigento: 35.016 (189)

Ragusa: 34.714 (281)

Caltanissetta: 33.458 (201)

Enna: 16.653 (84)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 8.790.302

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.784.827 (545.453) (9.883)

Veneto: 887.888 (256.274) (6.381)

Campania: 851.120 (243.948) (9.370)

Emilia-Romagna: 816.613 (311.690) (11.189)

Piemonte: 703.472 (167.503) (9.564)

Lazio: 702.076 (221.533) (6.447)

Toscana: 587.041 (178.771) (5.626)

Sicilia: 526.659 (176.754) (4.037)

Puglia: 440.403 (123.755) (6.652)

Liguria: 223.801 (29.774) (2.496)

Friuli Venezia Giulia: 209.855 (49.301) (1.757)

Marche: 184.334 (16.750) (2.012)

Abruzzo: 167.963 (69.874) (1.527)

Calabria: 146.790 (37.132) (1.693)

Umbria: 128.670 (27.680) (774)

P.A. Bolzano: 128.509 (22.303) (1.347)

Sardegna: 108.213 (21.463) (1.007)

P.A. Trento: 94.945 (27.281) (885)

Basilicata: 48.704 (13.879) (144)

Molise: 24.298 (8.164) (440)

Valle d’Aosta:¬†24.121¬†(5.996)¬†(172)

Fonte dati: Ministero della Salute