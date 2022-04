4.005 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 19 le vittime

Situazione Covid-19 al 29 aprile 2022.

Sono 4.005 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.942).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.463, in diminuzione (-2.846) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 383 casi.

6.449 sono i guariti, in aumento (1.910) rispetto ai 4.539 di ieri, mentre si registrano 19 decessi, a differenza delle 20 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 48 (ieri erano 47), i ricoverati con sintomi sono 826 (ieri 850), mentre sono 121.324 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 123.764.

Il totale dei positivi si attesta a 122.198 casi, i guariti attualmente sono 975.716, mentre 10.568 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 122.198 -2.463 383 -2.846 -743,08% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 975.716 6.449 4.539 1.910 42,08% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 10.568 19 20 -1 -5,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 1.108.482 4.005 4.942 -937 -18,96% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 48 47 1 2,13% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 4.702 5.142 -440 -8,56% Media mensile positivi 4.004.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.757.391



Persone vaccinate

49.376.250

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.108.482

Totale ed incremento casi

Palermo: 265.809 (940)

Catania: 230.867 (911)

Messina: 159.111 (429)

Siracusa: 100.785 (357)

Agrigento: 87.130 (387)

Trapani: 85.429 (410)

Ragusa: 80.634 (274)

Caltanissetta: 66.519 (217)

Enna: 32.198 (80)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.409.183 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.758.419 (157.139) (7.631)

Veneto: 1.662.842 (73.370) (6.121)

Campania: 1.598.344 (177.919) (6.662)

Lazio: 1.478.195 (156.300) (5.595)

Emilia-Romagna: 1.406.675 (60.247) (5.379)

Piemonte: 1.141.349 (64.453) (3.402)

Sicilia: 1.108.482 (122.198) (3.462)

Toscana: 1.094.630 (51.614) (3.639)

Puglia: 1.062.351 (105.118) (4.223)

Marche: 442.932 (5.940) (1.735)

Liguria: 425.640 (17.013) (1.334)

Abruzzo: 372.307 (56.323) (2.160)

Friuli Venezia Giulia: 362.348 (24.574) (942)

Calabria: 356.327 (85.670) (1.834)

Sardegna: 278.301 (29.204) (1.686)

Umbria: 267.223 (12.721) (1.142)

P.A. Bolzano: 210.595 (3.888) (357)

P.A. Trento: 160.805 (3.970) (438)

Basilicata: 126.883 (29.495) (630)

Molise: 59.560 (8.460) (407)

Valle d’Aosta:¬†34.975¬†(1.501)¬†(82)

Fonte dati: Ministero della Salute