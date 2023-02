340mila euro stanziati dal governo Schifani per i pontili danneggiati dal maltempo nelle Eolie

La Sicilia sta affrontando un’ondata di maltempo che ha causato danni significativi alle infrastrutture locali. Il governo Schifani, guidato dal presidente Renato Schifani, ha risposto tempestivamente alle richieste del Centro operativo attivato a Lipari, stanziando 340 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino dei pontili danneggiati nell’arcipelago delle Eolie.

Con un primo provvedimento di somma urgenza, 300 mila euro sono stati destinati per la messa in sicurezza e il ripristino del pontile di Sottomonastero, a Lipari, fortemente danneggiato dalle mareggiate. Un secondo provvedimento, da 40 mila euro, è stato deciso per la manutenzione straordinaria e la ricollocazione dei parabordi e dell’impianto di illuminazione del pontile di Vulcano.

Il presidente Schifani ha dichiarato che “è fondamentale intervenire per mettere in sicurezza le infrastrutture danneggiate e garantire il ripristino dei regolari collegamenti con le isole non appena le condizioni meteorologiche e del mare lo permetteranno”. L’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha affermato che “siamo intervenuti con tempestività e immediatezza dopo le richieste del Centro operativo attivato a Lipari per far fronte alle mareggiate”.