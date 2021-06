337 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 42 nel messinese

Situazione Covid-19 al 4 giugno 2021.

Sono 337 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 254) a fronte di 5.930 tamponi (ieri 4.268), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 5,68%. Media mensile positivi 477,93.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -445, in diminuzione (-510) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 65 casi.

777 sono i guariti, in aumento (591) rispetto ai 186 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 3 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 45 (ieri erano 46); i ricoverati con sintomi sono 409 (ieri 413), mentre sono 7.864 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 8.304.

Il totale dei positivi si attesta a 8.318 casi, i guariti attualmente sono 212.834, mentre 5.863 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 8.318 -445 65 -510 -784,62% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 212.834 777 186 591 317,74% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 5.863 5 3 2 66,67% [▲] TOTALE CASI: 227.015 337 254 83 32,68% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 45 46 -1 -2,17% [▲] TAMPONI ESEGUITI 5.930 4.268 1.662 38,94% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 5,68%. Media mensile positivi 477,93.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

36.600.798

Persone vaccinate

12.622.492

23,27 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 227.015

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 69.292 (69)

Catania: 59.064 (112)

Messina: 26.424 (42)

Siracusa: 16.320 (24)

Trapani: 13.862 (27)

Ragusa: 12.643 (0)

Agrigento: 11.719 (40)

Caltanissetta: 11.483 (7)

Enna: 6.208 (16)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.227.719

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 836.791 (21.559) (417)

Veneto: 423.792 (7.417) (121)

Campania: 420.550 (64.183) (300)

Emilia-Romagna: 384.514 (12.214) (150)

Piemonte: 361.083 (4.129) (191)

Lazio: 342.822 (13.780) (197)

Puglia: 251.082 (20.248) (196)

Toscana: 242.062 (6.426) (133)

Sicilia: 227.015 (8.318) (337)

Friuli Venezia Giulia: 107.094 (4.741) (28)

Marche: 102.947 (3.435) (71)

Liguria: 102.875 (857) (20)

Abruzzo: 74.196 (5.145) (45)

P.A. Bolzano: 72.987 (596) (12)

Calabria: 67.454 (9.105) (186)

Sardegna: 56.816 (12.522) (48)

Umbria: 56.468 (1.355) (29)

P.A. Trento: 45.525 (395) (20)

Basilicata: 26.431 (3.499) (51)

Molise: 13.599 (101) (0)

Valle d’Aosta: 11.616 (167) (5)