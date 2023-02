327 milioni di euro ai Comuni siciliani e un aumento delle indennità per i sindaci

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’articolo 1 del disegno di legge di Stabilità , che prevede una dotazione di 327 milioni di euro per i Comuni siciliani nel 2023. Inoltre, è stato approvato un emendamento del governo regionale che stanzia 6 milioni di euro per l’adeguamento delle indennità dei sindaci e degli assessori alle regioni d’Italia.

Nonostante la votazione contraria del Movimento 5 Stelle, che ha giudicato insufficienti le risorse messe a disposizione dalla giunta Schifani, l’Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera a queste misure importanti per i Comuni della regione.

Inoltre, l’esecutivo regionale ha stanziato 12 milioni di euro per i disabili gravissimi, che saranno ripartiti alle Asp e serviranno a sostenere le circa 13mila persone e famiglie che hanno diritto all’assistenza.

La seduta è stata rinviata al 9 febbraio per continuare l’esame del disegno di legge di stabilità , ma i fondi per i Comuni e l’aumento delle indennità per i sindaci rappresentano un passo importante verso una maggiore stabilità finanziaria per la Sicilia.