320 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 21 nel messinese

Situazione Covid-19 al 9 giugno 2021.

Sono 320 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 337) a fronte di 6.205 tamponi (ieri 6.376), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 5,15%. Media mensile positivi 397,36.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -384, in diminuzione (-207) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -177 casi.

702 sono i guariti, in aumento (200) rispetto ai 502 di ieri, mentre si registrano 2 decessi, a differenza delle 12 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 39 (ieri erano 42); i ricoverati con sintomi sono 365 (ieri 368), mentre sono 6.918 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 7.296.

Il totale dei positivi si attesta a 7.322 casi, i guariti attualmente sono 215.125, mentre 5.890 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 7.322 -384 -177 -207 116,95% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 215.125 702 502 200 39,84% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 5.890 2 12 -10 -83,33% [▼] TOTALE CASI: 228.337 320 337 -17 -5,04% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 39 42 -3 -7,14% [▼] TAMPONI ESEGUITI 6.205 6.376 -171 -2,68% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 5,15%. Media mensile positivi 397,36.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

39.495.769

Persone vaccinate

13.394.797

24,69 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 228.337

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 69.523 (68)

Catania: 59.510 (66)

Messina: 26.536 (21)

Siracusa: 16.438 (28)

Trapani: 13.920 (16)

Ragusa: 12.755 (34)

Agrigento: 11.841 (21)

Caltanissetta: 11.536 (8)

Enna: 6.278 (58)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.237.790

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 838.341 (18.992) (322)

Veneto: 424.296 (6.327) (126)

Campania: 421.797 (61.822) (257)

Emilia-Romagna: 385.176 (10.323) (107)

Piemonte: 361.734 (3.191) (137)

Lazio: 343.753 (8.890) (179)

Puglia: 251.757 (16.518) (185)

Toscana: 242.786 (5.237) (127)

Sicilia: 228.337 (7.322) (320)

Friuli Venezia Giulia: 107.257 (4.671) (25)

Marche: 103.255 (3.125) (82)

Liguria: 102.982 (568) (20)

Abruzzo: 74.362 (1.835) (48)

P.A. Bolzano: 73.113 (515) (21)

Calabria: 67.872 (8.560) (114)

Sardegna: 56.937 (12.204) (37)

Umbria: 56.589 (1.151) (21)

P.A. Trento: 45.626 (344) (33)

Basilicata: 26.560 (3.134) (31)

Molise: 13.619 (88) (3)

Valle d’Aosta: 11.641 (118) (4)