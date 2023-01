30 milioni di euro per florovivaismo e frutta in guscio in Sicilia: graduatorie pubblicate

Il dipartimento regionale dell’Agricoltura della Sicilia ha pubblicato le graduatorie definitive dei Progetti integrati di filiera nei settori del florovivaismo e della frutta in guscio, finanziati con i fondi del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, per un totale di circa 30 milioni di euro.

Sono stati selezionati 6 progetti per il settore florovivaistico e altri 6 per il comparto frutta a guscio, mentre tre domande sono state respinte per ogni linea di intervento. I fondi verranno utilizzati per promuovere investimenti eco-compatibili e tecnologie sostenibili, per aumentare la competitività dei settori e raggiungere un’eccellente qualità produttiva.

L’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha dichiarato che il governo regionale è impegnato a sostenere le aziende agricole siciliane e a far crescere la competitività delle produzioni locali, migliorandone la presenza sui mercati internazionali.

Le graduatorie complete delle aziende selezionate e respinte sono disponibili sul portale web della Regione Siciliana per i settori florovivaistico e frutta a guscio.