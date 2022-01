3.964 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 13 le vittime

Situazione Covid-19 al 2 gennaio 2022.

Sono 3.964 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.764) a fronte di 12.186 tamponi (ieri 21.018), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 32,52%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 3.531, in diminuzione (-1.652) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.183 casi.

420 sono i guariti, in diminuzione (-149) rispetto ai 569 di ieri, mentre si registrano 13 decessi, a differenza delle 12 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 107 (ieri erano 102); i ricoverati con sintomi sono 811 (ieri 768), mentre sono 50.378 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 46.895.

Il totale dei positivi si attesta a 51.296 casi, i guariti attualmente sono 323.509, mentre 7.527 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 51.296 3.531 5.183 -1.652 -31,87% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 323.509 420 569 -149 -26,19% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 7.527 13 12 1 8,33% [▼] TOTALE CASI: 382.332 3.964 5.764 -1.800 -31,23% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 107 102 5 4,90% [▼] TAMPONI ESEGUITI 12.186 21.018 -8.832 -42,02% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 32,52%. Media mensile positivi 1.782,17.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

111.236.095



Persone vaccinate

48.061.277

88,99 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 382.332

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 99.194 (701)

Catania: 97.548 (797)

Messina: 47.383 (604)

Siracusa: 30.958 (313)

Trapani: 26.014 (377)

Ragusa: 23.266 (404)

Caltanissetta: 22.753 (177)

Agrigento: 22.723 (575)

Enna: 12.493 (16)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 6.328.076

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.265.059 (292.093) (10.425)

Veneto: 663.809 (106.799) (3.816)

Campania: 602.342 (94.378) (5.192)

Emilia-Romagna: 558.263 (97.052) (9.090)

Lazio: 525.612 (90.401) (7.993)

Piemonte: 504.838 (80.091) (2.619)

Toscana: 402.960 (94.797) (6.367)

Sicilia: 382.332 (51.296) (3.964)

Puglia: 315.608 (30.678) (3.451)

Friuli Venezia Giulia: 159.605 (14.766) (1.188)

Liguria: 152.757 (13.859) (1.265)

Marche: 147.782 (8.109) (699)

Calabria: 113.769 (17.637) (793)

Abruzzo: 111.729 (22.000) (1.135)

P.A. Bolzano: 101.967 (4.957) (359)

Umbria: 93.468 (23.363) (788)

Sardegna: 89.800 (9.292) (675)

P.A. Trento: 64.737 (8.624) (408)

Basilicata: 37.459 (5.627) (322)

Molise: 17.489 (2.125) (380)

Valle d’Aosta: 16.691 (2.593) (117)

Fonte dati: Ministero della Salute