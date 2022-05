3.956 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 17 le vittime

Situazione Covid-19 al 10 maggio 2022.

Sono 3.956 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.493).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -11.040, in diminuzione (-11.679) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 639 casi.

14.979 sono i guariti, in aumento (14.133) rispetto ai 846 di ieri, mentre si registrano 17 decessi, a differenza delle 8 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 34 (ieri erano 36), i ricoverati con sintomi sono 706 (ieri 727), mentre sono 102.023 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 113.040.

Il totale dei positivi si attesta a 102.763 casi, i guariti attualmente sono 1.030.621, mentre 10.722 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 102.763 -11.040 639 -11.679 -1.827,70% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.030.621 14.979 846 14.133 1.670,57% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.722 17 8 9 112,50% [▲] TOTALE CASI: 1.144.106 3.956 1.493 2.463 164,97% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 34 36 -2 -5,56% [▲] TAMPONI ESEGUITI 3.238 2.582 656 25,41% Media mensile positivi 3.500.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.116.058



Persone vaccinate

49.382.535

91,46 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.144.106

Totale ed incremento casi

Palermo: 273.623 (787)

Catania: 237.965 (805)

Messina: 164.502 (436)

Siracusa: 104.157 (468)

Agrigento: 90.437 (455)

Trapani: 88.712 (368)

Ragusa: 83.129 (296)

Caltanissetta: 68.540 (261)

Enna: 33.041 (80)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.872.618 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.819.610 (144.380) (9.481)

Veneto: 1.708.259 (54.968) (5.719)

Campania: 1.651.286 (155.705) (6.416)

Lazio: 1.520.813 (146.933) (4.864)

Emilia-Romagna: 1.442.456 (42.708) (2.166)

Piemonte: 1.167.442 (43.921) (3.261)

Sicilia: 1.144.106 (102.763) (3.763)

Toscana: 1.120.126 (42.466) (3.325)

Puglia: 1.096.731 (92.802) (4.114)

Marche: 457.584 (6.235) (1.731)

Liguria: 436.867 (13.436) (1.455)

Abruzzo: 388.718 (57.464) (2.063)

Calabria: 372.126 (73.417) (2.009)

Friuli Venezia Giulia: 370.133 (23.499) (1.051)

Sardegna: 292.079 (25.164) (1.797)

Umbria: 275.722 (10.187) (861)

P.A. Bolzano: 213.959 (3.434) (551)

P.A. Trento: 164.000 (3.011) (426)

Basilicata: 132.249 (29.342) (597)

Molise: 62.658 (9.801) (273)

Valle d’Aosta: 35.694 (1.336) (92)

Fonte dati: Ministero della Salute