3.822 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 25 le vittime

Situazione Covid-19 al 7 febbraio 2022.

Sono 3.822 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.852).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 3.054, in diminuzione (-2.739) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.793 casi.

743 sono i guariti, in diminuzione (-1.306) rispetto ai 2.049 di ieri, mentre si registrano 25 decessi, a differenza delle 10 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 127 (ieri erano 127); i ricoverati con sintomi sono 1.412 (ieri 1.396), mentre sono 272.454 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 269.416.

Il totale dei positivi si attesta a 273.993 casi, i guariti attualmente sono 390.412, mentre 8.815 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 273.993 3.054 5.793 -2.739 -47,28% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 390.412 743 2.049 -1.306 -63,74% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 8.815 25 10 15 150,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 673.220 3.822 7.852 -4.030 -51,32% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 127 127 0 0,00% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 3.442 4.819 -1.377 -28,57% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 111,04%. Media mensile positivi 7.875.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

130.750.812



Persone vaccinate

49.272.294

91,23 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 673.220

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 161.978 (849)

Catania: 161.187 (822)

Messina: 82.835 (660)

Siracusa: 61.706 (306)

Ragusa: 49.656 (265)

Trapani: 46.904 (349)

Agrigento: 45.495 (248)

Caltanissetta: 43.826 (245)

Enna: 19.633 (78)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 11.663.338

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.213.519 (254.373) (3.116)

Veneto: 1.224.068 (168.750) (2.858)

Emilia-Romagna: 1.112.384 (138.188) (5.203)

Campania: 1.095.280 (196.805) (4.041)

Lazio: 951.333 (272.293) (5.313)

Piemonte: 918.928 (95.586) (3.688)

Toscana: 786.999 (114.060) (2.783)

Sicilia: 673.220 (273.993) (3.463)

Puglia: 645.493 (105.994) (2.345)

Liguria: 316.562 (37.653) (945)

Marche: 286.561 (23.551) (1.022)

Friuli Venezia Giulia: 285.749 (42.469) (644)

Abruzzo: 232.079 (115.833) (1.080)

Calabria: 181.634 (43.005) (1.069)

P.A. Bolzano: 172.752 (15.783) (600)

Umbria: 165.443 (18.399) (597)

Sardegna: 138.244 (28.824) (1.440)

P.A. Trento: 129.836 (12.755) (361)

Basilicata: 70.435 (20.202) (428)

Molise: 32.609 (8.917) (214)

Valle d’Aosta:¬†30.210¬†(3.268)¬†(37)

Fonte dati: Ministero della Salute