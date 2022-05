3.797 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 16 le vittime

Situazione Covid-19 al 24 maggio 2022.

Sono 3.797 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 933).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.661, in diminuzione (-1.011) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -650 casi.

5.442 sono i guariti, in aumento (3.864) rispetto ai 1.578 di ieri, mentre si registrano 16 decessi, a differenza delle 5 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 33 (ieri erano 33), i ricoverati con sintomi sono 600 (ieri 602), mentre sono 81.385 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 83.044.

Il totale dei positivi si attesta a 82.018 casi, i guariti attualmente sono 1.085.414, mentre 10.878 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 82.018 -1.661 -650 -1.011 155,54% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.085.414 5.442 1.578 3.864 244,87% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 10.878 16 5 11 220,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 1.178.310 3.797 933 2.864 306,97% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 33 33 0 0,00% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 3.697 1.776 1.921 108,16% Media mensile positivi 2.570.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.564.837



Persone vaccinate

49.389.947

91,47 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.178.310

Palermo: 280.751 (606)

Catania: 245.342 (1206)

Messina: 169.244 (484)

Siracusa: 107.914 (412)

Agrigento: 93.475 (340)

Trapani: 91.416 (253)

Ragusa: 85.603 (231)

Caltanissetta: 70.634 (201)

Enna: 33.931 (64)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.288.287 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.876.699 (116.961) (4.330)

Veneto: 1.744.392 (35.644) (2.448)

Campania: 1.696.891 (135.145) (3.505)

Lazio: 1.561.659 (134.223) (3.337)

Emilia-Romagna: 1.475.747 (28.485) (0)

Piemonte: 1.191.436 (30.365) (1.600)

Sicilia: 1.178.310 (82.018) (2.957)

Toscana: 1.143.749 (31.486) (1.974)

Puglia: 1.124.395 (42.168) (2.407)

Marche: 470.148 (4.098) (927)

Liguria: 446.701 (8.444) (836)

Abruzzo: 402.367 (27.137) (1.052)

Calabria: 385.292 (48.172) (1.075)

Friuli Venezia Giulia: 377.039 (20.956) (442)

Sardegna: 307.320 (19.992) (1.457)

Umbria: 283.885 (8.176) (500)

P.A. Bolzano: 217.238 (2.316) (312)

P.A. Trento: 166.826 (1.761) (218)

Basilicata: 136.479 (27.966) (313)

Molise: 65.296 (5.083) (123)

Valle d’Aosta:¬†36.418¬†(1.124)¬†(62)

Fonte dati: Ministero della Salute