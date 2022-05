3.742 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 20 le vittime

Situazione Covid-19 al 4 maggio 2022.

Sono 3.742 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.960).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -570, in diminuzione (-991) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 421 casi.

4.292 sono i guariti, in diminuzione (-226) rispetto ai 4.518 di ieri, mentre si registrano 20 decessi, a differenza delle 21 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 42 (ieri erano 45), i ricoverati con sintomi sono 761 (ieri 775), mentre sono 115.391 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 115.944.

Il totale dei positivi si attesta a 116.194 casi, i guariti attualmente sono 998.906, mentre 10.646 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 116.194 -570 421 -991 -235,39% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 998.906 4.292 4.518 -226 -5,00% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.646 20 21 -1 -4,76% [▼] TOTALE CASI: 1.125.746 3.742 4.960 -1.218 -24,56% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 42 45 -3 -6,67% [▲] TAMPONI ESEGUITI 4.731 3.522 1.209 34,33% Media mensile positivi 3.872.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.915.539



Persone vaccinate

49.379.133

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.125.746

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 269.598 (1.037)

Catania: 234.389 (755)

Messina: 161.800 (386)

Siracusa: 102.375 (353)

Agrigento: 88.742 (325)

Trapani: 87.059 (372)

Ragusa: 81.745 (262)

Caltanissetta: 67.456 (202)

Enna: 32.582 (50)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.633.911 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.788.380 (154.526) (6.471)

Veneto: 1.684.296 (65.284) (4.468)

Campania: 1.624.203 (168.344) (5.341)

Lazio: 1.499.573 (152.595) (4.759)

Emilia-Romagna: 1.424.258 (54.247) (4.306)

Piemonte: 1.153.798 (61.194) (2.496)

Sicilia: 1.125.746 (116.194) (3.131)

Toscana: 1.106.846 (46.247) (2.521)

Puglia: 1.079.385 (98.484) (3.101)

Marche: 449.719 (6.694) (1.347)

Liguria: 430.847 (15.310) (1.073)

Abruzzo: 380.040 (56.627) (1.553)

Friuli Venezia Giulia: 366.145 (24.086) (898)

Calabria: 363.940 (80.925) (1.594)

Sardegna: 285.101 (27.809) (1.474)

Umbria: 271.236 (11.157) (893)

P.A. Bolzano: 212.165 (3.578) (348)

P.A. Trento: 162.328 (3.491) (322)

Basilicata: 129.532 (29.922) (533)

Molise: 61.056 (8.901) (340)

Valle d’Aosta: 35.317 (1.455) (70)

Fonte dati: Ministero della Salute