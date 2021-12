3.729 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 6 le vittime

Situazione Covid-19 al 29 dicembre 2021.

Sono 3.729 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.819) a fronte di 16.527 tamponi (ieri 12.073), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 22,56%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 3.085, in aumento (806) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 2.279 casi.

638 sono i guariti, in aumento (126) rispetto ai 512 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 28 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 89 (ieri erano 88); i ricoverati con sintomi sono 703 (ieri 685), mentre sono 34.436 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 31.370.

Il totale dei positivi si attesta a 35.228 casi, i guariti attualmente sono 320.335, mentre 7.481 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 35.228 3.085 2.279 806 35,37% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 320.335 638 512 126 24,61% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 7.481 6 28 -22 -78,57% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 363.044 3.729 2.819 910 32,28% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 89 88 1 1,14% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 16.527 12.073 4.454 36,89% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 22,56%. Media mensile positivi 1.225,37.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

109.976.998



Persone vaccinate

48.009.702

88,89 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 363.044

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 94.691 (984)

Catania: 93.564 (957)

Messina: 44.750 (478)

Siracusa: 29.425 (279)

Trapani: 24.467 (339)

Ragusa: 22.207 (172)

Caltanissetta: 21.481 (217)

Agrigento: 21.115 (32)

Enna: 11.344 (271)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.854.428

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.136.754 (178.657) (32.696)

Veneto: 626.319 (80.456) (8.666)

Campania: 557.183 (54.790) (9.802)

Emilia-Romagna: 519.672 (62.503) (4.134)

Lazio: 490.954 (60.113) (5.248)

Piemonte: 471.753 (54.953) (9.671)

Sicilia: 363.044 (35.228) (3.729)

Toscana: 348.883 (42.636) (7.304)

Puglia: 299.150 (16.035) (2.885)

Friuli Venezia Giulia: 151.626 (9.768) (1.817)

Liguria: 144.859 (12.151) (1.634)

Marche: 141.571 (7.199) (1.707)

Calabria: 108.089 (13.314) (1.590)

P.A. Bolzano: 99.516 (5.060) (494)

Abruzzo: 98.633 (10.413) (921)

Sardegna: 86.290 (6.463) (771)

Umbria: 82.920 (14.011) (3.171)

P.A. Trento: 60.457 (5.223) (938)

Basilicata: 35.175 (3.610) (464)

Molise: 16.034 (696) (159)

Valle d’Aosta:¬†15.546¬†(1.586)¬†(229)

Fonte dati: Ministero della Salute