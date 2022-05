3.728 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 17 le vittime

3.728 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 17 le vittime

Situazione Covid-19 al 5 maggio 2022.

Sono 3.728 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.742).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.997, in diminuzione (-1.427) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -570 casi.

5.708 sono i guariti, in aumento (1.416) rispetto ai 4.292 di ieri, mentre si registrano 17 decessi, a differenza delle 20 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 42 (ieri erano 42), i ricoverati con sintomi sono 755 (ieri 761), mentre sono 113.400 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 115.391.

Il totale dei positivi si attesta a 114.197 casi, i guariti attualmente sono 1.004.614, mentre 10.663 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 114.197 -1.997 -570 -1.427 250,35% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.004.614 5.708 4.292 1.416 32,99% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.663 17 20 -3 -15,00% [▼] TOTALE CASI: 1.129.474 3.728 3.742 -14 -0,37% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 42 42 0 0,00% [▼] TAMPONI ESEGUITI 4.027 4.731 -704 -14,88% Media mensile positivi 3.781.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.944.426



Persone vaccinate

49.379.673

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.129.474

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 270.398 (800)

Catania: 235.025 (636)

Messina: 162.478 (678)

Siracusa: 102.748 (373)

Agrigento: 89.064 (322)

Trapani: 87.394 (335)

Ragusa: 82.007 (262)

Caltanissetta: 67.656 (200)

Enna: 32.704 (122)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.682.626 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.794.742 (147.854) (6.362)

Veneto: 1.689.640 (63.094) (5.344)

Campania: 1.629.315 (163.897) (5.112)

Lazio: 1.503.524 (151.184) (3.951)

Emilia-Romagna: 1.428.299 (53.318) (4.041)

Piemonte: 1.156.622 (61.780) (2.824)

Sicilia: 1.129.474 (114.197) (3.263)

Toscana: 1.109.558 (45.775) (2.712)

Puglia: 1.083.293 (97.105) (3.908)

Marche: 451.188 (6.800) (1.469)

Liguria: 432.099 (15.163) (1.252)

Abruzzo: 381.731 (56.342) (1.693)

Friuli Venezia Giulia: 367.001 (23.888) (858)

Calabria: 365.531 (79.181) (1.591)

Sardegna: 286.484 (27.061) (1.383)

Umbria: 272.125 (11.083) (889)

P.A. Bolzano: 212.482 (3.478) (317)

P.A. Trento: 162.681 (3.495) (353)

Basilicata: 130.041 (29.949) (509)

Molise: 61.399 (9.038) (344)

Valle d’Aosta: 35.397 (1.442) (80)

Fonte dati: Ministero della Salute