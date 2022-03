3.684 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 8 le vittime

Situazione Covid-19 al 21 marzo 2022.

Sono 3.684 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.933).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 1.627, in diminuzione (-2.069) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 3.696 casi.

2.049 sono i guariti, in diminuzione (-176) rispetto ai 2.225 di ieri, mentre si registrano 8 decessi, a differenza delle 12 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 59 (ieri erano 60); i ricoverati con sintomi sono 922 (ieri 878), mentre sono 237.508 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 235.924.

Il totale dei positivi si attesta a 238.489 casi, i guariti attualmente sono 661.097, mentre 9.868 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 238.489 1.627 3.696 -2.069 -55,98% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 661.097 2.049 2.225 -176 -7,91% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 9.868 8 12 -4 -33,33% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 909.454 3.684 5.933 -2.249 -37,91% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 59 60 -1 -1,67% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 2.491 4.052 -1.561 -38,52% Media mensile positivi 4.496.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.452.421



Persone vaccinate

49.329.196

91,33 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 909.454

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 216.152 (960)

Catania: 198.988 (248)

Messina: 122.292 (778)

Siracusa: 84.469 (200)

Agrigento: 68.791 (396)

Ragusa: 67.836 (278)

Trapani: 67.510 (487)

Caltanissetta: 56.636 (171)

Enna: 26.780 (166)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 13.895.188 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.449.535 (139.147) (2.544)

Veneto: 1.421.583 (66.301) (1.938)

Campania: 1.316.023 (145.869) (3.500)

Emilia-Romagna: 1.241.599 (39.102) (2.318)

Lazio: 1.199.477 (104.929) (4.405)

Piemonte: 1.021.705 (48.738) (2.315)

Toscana: 933.576 (43.061) (2.105)

Sicilia: 909.454 (238.489) (2.798)

Puglia: 839.825 (104.084) (3.020)

Liguria: 369.788 (15.717) (599)

Marche: 366.022 (16.212) (1.055)

Friuli Venezia Giulia: 323.265 (20.526) (288)

Abruzzo: 292.330 (39.109) (832)

Calabria: 266.337 (64.568) (2.134)

Umbria: 216.276 (20.982) (764)

Sardegna: 209.448 (28.954) (854)

P.A. Bolzano: 199.624 (5.599) (305)

P.A. Trento: 145.271 (3.439) (115)

Basilicata: 96.914 (21.524) (517)

Molise: 45.162 (7.764) (150)

Valle d’Aosta:¬†31.974¬†(1.166)¬†(17)

Fonte dati: Ministero della Salute